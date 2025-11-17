Áncora

100 años de la tumba más famosa de México: Los vaivenes de un monumento icónico

Conozca la historia de un monumento icónico.

EscucharEscuchar
Por Tomás Federico Arias Castro
Monumento del Ángel de la Independencia de México.
Monumento del Ángel de la Independencia de México. (Cortesía/Cortesía de Tomás Federico Arias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tomás Federico Arias CastrohistoriaMéxico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.