El cantante costarricense Yeris Lobo, recordado por su gane en el concurso Nace una estrella, se encuentra en proceso de recuperación luego de someterse a una intervención quirúrgica en ambos pies.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete explicó que acudió a una clínica especializada en Guadalupe para realizarse un procedimiento con tecnología láser en los dos dedos gordos, tras haber pasado por una operación previa que no dio los resultados esperados.

Antes de ingresar al consultorio, Lobo confesó que se sintió nervioso por el procedimiento, pero recalcó que era necesario darle una solución definitiva a las molestias con las que incluso llegó a subir a los escenarios.

“Ya llevo mucho tiempo sufriendo con mis pies, prácticamente con mis dos dedos gordos, como los conoce todo el mundo, y tengo mucho miedo porque es una tecnología láser. Ya me habían hecho una intervención antes, pero no funcionó, así que vine para una intervención más profesional”, relató el artista en la grabación.

Yeris también mostró el estado en el que se encontraban sus uñas antes de la cirugía y recordó que, pese al dolor y la incomodidad, cumplió con múltiples compromisos musicales: “Así he ido a las presentaciones, así me he presentado en muchos lugares”.

Tras concluir el procedimiento con éxito, el ganador de Nace una estrella anunció por medio de sus historias de Instagram que está “en recuperación, pero cantando y ensayando; ya mejor de su operación”.