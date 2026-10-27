Yeris Lobo, ganador de ‘Nace una estrella’, sorprende con triste mensaje: ‘A veces uno quiere rendirse y no seguir más’

El cantante costarricense y ganador del formato televisivo Nace una estrella, Yeris Lobo, abrió su corazón este martes 27 de octubre para visibilizar la cruda realidad económica y el desinterés del público que enfrenta en su carrera musical independiente.
A través de sus redes sociales, el intérprete expuso que atraviesa una etapa de profunda desmotivación tras constatar que no ha logrado colocar ni una sola entrada para su espectáculo Inmortals, programado para el próximo 2 de noviembre en el Jazz Café, en San Pedro.
“Estoy sumamente triste porque no solamente me ha pasado en este, sino que me ha pasado en muchos shows que he tenido que cancelar porque la gente no quiere ir. La gente no quiere comprar las entradas para ir a un show mío donde yo le meto todo el corazón, toda la disposición y toda la energía siempre para salir adelante”, lamentó Lobo.
El vocalista detalló que la falta de convocatoria no solo ha provocado cancelaciones de fechas propias, sino que también le ha cerrado las puertas en centros gastronómicos y bares del país, dejándolo en ocasiones en situaciones de vulnerabilidad económica.
“He tenido que cantar en lugares donde hasta incluso no me han pagado, porque no ha llegado absolutamente nadie a apoyar mi música. Llega un momento donde uno quiere rendirse y no quiere seguir más, y le dice a Dios que por qué está pasando todo esto; no hay nada más feo que ver las sillas vacías y cantarle al aire”, confesó el artista.
El show Inmortals fue concebido por el artista como un homenaje a íconos de la música en español como Juan Gabriel, Vicente Fernández y José José.
Sin embargo, ante la nula preventa registrada a pocos días del evento, decidió hacer pública su situación para instar a la audiencia a respaldar el esfuerzo de los músicos costarricenses.
Lobo concluyó su descargo señalando que su caso es el reflejo de una problemática generalizada en el gremio:
“Hoy quiero hacer conciencia de que en nuestro país el talento nacional no está siendo apoyado de la manera correcta. Nosotros también entregamos todo en el escenario, nos esforzamos y tratamos de dar un show de calidad. Espero que este video les llegue para que no le pase a más personas y podamos apoyar más el talento nacional”, concluyó Lobo.