Yeris Lobo, ganador de ‘Nace una estrella’, sorprende con triste mensaje: ‘A veces uno quiere rendirse y no seguir más’

El cantante costarricense y ganador del formato televisivo Nace una estrella, Yeris Lobo, abrió su corazón este martes 27 de octubre para visibilizar la cruda realidad económica y el desinterés del público que enfrenta en su carrera musical independiente.

A través de sus redes sociales, el intérprete expuso que atraviesa una etapa de profunda desmotivación tras constatar que no ha logrado colocar ni una sola entrada para su espectáculo Inmortals, programado para el próximo 2 de noviembre en el Jazz Café, en San Pedro.

“Estoy sumamente triste porque no solamente me ha pasado en este, sino que me ha pasado en muchos shows que he tenido que cancelar porque la gente no quiere ir. La gente no quiere comprar las entradas para ir a un show mío donde yo le meto todo el corazón, toda la disposición y toda la energía siempre para salir adelante”, lamentó Lobo.

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