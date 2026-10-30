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‘Vi a mi mamá llorar’: influencer costarricense revela su mayor arrepentimiento de cuando consumía droga

El creador de contenido reveló que comenzó a consumir a los 14 años y dedicó parte de su mensaje a los menores de edad que atraviesan una situación similar

Fotografias del influencer Keiz / Foto John Durán
Keiz reveló que su mayor arrepentimiento de la época en que consumía marihuana es haber visto a su mamá llorar porque no sabía cómo ayudarlo a dejarla. JOHN DURAN
Fátima Jiménez

El influencer costarricense Keiz compartió el recuerdo que más le duele de la época en que consumía marihuana: ver a su mamá llorar porque no sabía cómo ayudarlo a dejar de fumar.

El creador de contenido habló del tema en un video, luego de que una publicación sobre su decisión de dejar la marihuana generara mensajes de seguidores y de madres preocupadas por sus hijos. Al momento de grabar, aseguró que llevaba 320 días sin consumir.

Aunque manifestó que los errores de su vida le han dejado aprendizajes y han contribuido a convertirlo en quien es hoy, reconoció que hay una experiencia que sí cambiaría.