‘Internet cada día es más salvaje’: la reflexión de Keiz tras la muerte de Komanche

El creador de contenido y streamer costarricense Keizreaccionó con profundo dolor e indignación tras confirmarse la muerte del reconocido influencer salvadoreñoKomanche, con quien había conversado acerca de proyectos en conjunto dirigidos al gremio digital de la región.
A través de sus historias de Instagram, compartió un sentido mensaje de despedida, en el que recordó las aspiraciones que ambos compartían para impulsar la industria del streaming en Centroamérica.
“Definitivamente una buena persona, que seguía soñando y luchando en silencio. Descansa en paz, Koman”, expresó el influencer.
En su relato, Keiz rememoró una conversación que sostuvieron hace un año en la que acordaron que la unión comunitaria era el camino para trascender fronteras geográficas.
“Qué horrible noticia... no puedo creerlo. Hace un año hablamos sobre juntarnos los streamers centroamericanos, bromeamos sobre lo pequeños que son nuestros países de origen, pero lo grandes que seguían siendo nuestras aspiraciones y que así era la única manera”, recordó el tico.
Asimismo, el creador de contenido publicó una dura reflexión en torno a las dinámicas tóxicas que imperan en las plataformas digitales y los efectos nocivos del bullying en redes.
Keiz cuestionó el ensañamiento de las audiencias hacia figuras públicas y cómo se normaliza la hostilidad colectiva bajo el pretexto de lecciones morales.
“Internet cada día es un lugar más salvaje; se normalizaron tantas cosas nocivas, que las porquerías que sucedían antes, día a día, solo se trasladaron a otro lugar, pero nada ha cambiado. La gente sigue escogiendo con su dedo a quién sí y a quién no; masacran virtualmente a personas que no conocen, crucifican sus errores y asumen que así debería ser, que moralmente eso es lo correcto”, aseguró.
El streamer concluyó su reclamo con un contundente llamado contra el acoso en línea: “Fundirle la cabeza y la carrera a una persona no es educación, no es sano y no beneficia a nadie. Esa masa de personas movilizada por el odio hoy es premiada en redes sociales y es una completa basura. Fuck bullying”, concluyó el creador de contenido.