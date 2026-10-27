‘Internet cada día es más salvaje’: la reflexión de Keiz tras la muerte de Komanche

El creador de contenido y streamer costarricense Keiz reaccionó con profundo dolor e indignación tras confirmarse la muerte del reconocido influencer salvadoreño Komanche, con quien había conversado acerca de proyectos en conjunto dirigidos al gremio digital de la región.

A través de sus historias de Instagram, compartió un sentido mensaje de despedida, en el que recordó las aspiraciones que ambos compartían para impulsar la industria del streaming en Centroamérica.

“Definitivamente una buena persona, que seguía soñando y luchando en silencio. Descansa en paz, Koman”, expresó el influencer.

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