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‘Internet cada día es más salvaje’: la reflexión de Keiz tras la muerte de Komanche

El generador de contenido nacional despidió al streamer salvadoreño y alzó la voz contra las campañas de odio virtual tras la trágica noticia

El creador tico Keiz lamentó la muerte del influencer salvadoreño Komanche y recordó los proyectos que planearon en conjunto.
El creador tico Keiz lamentó la muerte del influencer salvadoreño Komanche y recordó los proyectos que planearon en conjunto. John Durán
Valeria Yuliana Arce Orozco

El creador de contenido y streamer costarricense Keiz reaccionó con profundo dolor e indignación tras confirmarse la muerte del reconocido influencer salvadoreño Komanche, con quien había conversado acerca de proyectos en conjunto dirigidos al gremio digital de la región.

A través de sus historias de Instagram, compartió un sentido mensaje de despedida, en el que recordó las aspiraciones que ambos compartían para impulsar la industria del streaming en Centroamérica.

“Definitivamente una buena persona, que seguía soñando y luchando en silencio. Descansa en paz, Koman”, expresó el influencer.