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Muere famoso influencer, a los 30 años

El creador de contenido fue hallado sin vida en una vivienda

Luigi Villalobos
El Komanche reunió una comunidad de 1,7 millones de seguidores en Twitch, donde transmitía videojuegos y conversaciones con su audiencia. Facebook
Fátima Jiménez

El famoso streamer e influencer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, falleció a los 30 años. Su cuerpo fue localizado sin vida el domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, México.

De acuerdo con los reportes citados, vecinos alertaron al propietario del inmueble porque la puerta permanecía abierta. Al ingresar, encontraron el cuerpo de un hombre sin señales visibles de violencia.

Byron Reyes, representante de talentos digitales en El Salvador, aseguró en Instagram que se comunicó con familiares del influencer, quienes le habrían confirmado la noticia.