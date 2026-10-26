Muere famoso influencer, a los 30 años

El famoso streamer e influencer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, falleció a los 30 años. Su cuerpo fue localizado sin vida el domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, México.
De acuerdo con los reportes citados, vecinos alertaron al propietario del inmueble porque la puerta permanecía abierta. Al ingresar, encontraron el cuerpo de un hombre sin señales visibles de violencia.
Byron Reyes, representante de talentos digitales en El Salvador, aseguró en Instagram que se comunicó con familiares del influencer, quienes le habrían confirmado la noticia.
En su mensaje, recordó los primeros años del creador de contenido y contó que ambos planeaban organizar una velada de boxeo en El Salvador.
“No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer que nos tomamos una foto, donde un Komanche con 4.000 seguidores me tomó una invitación que le hice a un Comic Con”, escribió.
Su trayectoria en las plataformas digitales
Originario de San Sebastián, en el departamento salvadoreño de San Vicente, el influencer comenzó a transmitir en Twitch en 2015. Ganó reconocimiento con contenidos de conversación y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, además de sus colaboraciones con Fernanfloo e Ibai Llanos.
Uno de sus proyectos más destacados fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar, que organizó junto con AuronPlay y El Rubius. En Twitch reunió una comunidad de 1,7 millones de seguidores.
En enero de 2026, anunció su salida de esa plataforma tras varios desacuerdos y sanciones.