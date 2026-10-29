Tragedia en Nicaragua: influencer francesa de 24 años y otras dos jóvenes mueren tras ser arrastradas por un río

Un viaje de amigas culminó en un desenlace fatal en territorio centroamericano. La joven trotamundos e influencer Emma Marie Laurent falleció junto a otras dos jóvenes la madrugada del 9 de octubre mientras disfrutaba de unos días de descanso en Nicaragua, según confirmaron voceros gubernamentales y reportes de la prensa local.

El suceso tuvo lugar alrededor de la 1 a. m., en momentos en que la creadora de contenido se trasladaba en una camioneta junto a dos de sus amigas —Noë Lina Luscher, una turista suiza de 20 años, y Karen Nahomi López Montano, una nicaragüense de 19;— con el fin de atravesar el paso del río Nahualapa.

Aunque la zona no se considera habitualmente de alto riesgo, los recientes temporales provocaron una repentina crecida del caudal.

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