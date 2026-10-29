Tragedia en Nicaragua: influencer francesa de 24 años y otras dos jóvenes mueren tras ser arrastradas por un río

Un viaje de amigas culminó en un desenlace fatal en territorio centroamericano. La joven trotamundos e influencer Emma Marie Laurent falleció junto a otras dos jóvenes la madrugada del 9 de octubre mientras disfrutaba de unos días de descanso en Nicaragua, según confirmaron voceros gubernamentales y reportes de la prensa local.
El suceso tuvo lugar alrededor de la 1 a. m., en momentos en que la creadora de contenido se trasladaba en una camioneta junto a dos de sus amigas —Noë Lina Luscher, una turista suiza de 20 años, y Karen Nahomi López Montano, una nicaragüense de 19;— con el fin de atravesar el paso del río Nahualapa.
Aunque la zona no se considera habitualmente de alto riesgo, los recientes temporales provocaron una repentina crecida del caudal.
La fuerza del agua terminó por arrastrar el automotor; de acuerdo con los informes de las autoridades citados por el periódico nicaragüense La Prensa, únicamente el conductor logró salir con vida del percance.
Laurent contaba con una comunidad superior a los 43.000 seguidores en Instagram, plataforma donde documentaba sus travesías alrededor del planeta y su estilo de vida a bordo de su furgoneta.
Su última actividad registrada en dicha red social data del 2 de octubre, cuando compartió un video sobre su paso por Portugal.
Tras conocerse la noticia, sus perfiles se llenaron de mensajes de consternación y condolencias por parte de su audiencia.
Entre las reacciones más destacadas de sus seguidores se leen comentarios como: “Se fue demasiado pronto”, mientras que otro usuario expresó: “¡Todos mis pensamientos están con su familia y seres queridos!”. A las muestras de afecto se sumaron despedidas como: “Descansa en paz”.