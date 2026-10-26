Reconocida influencer costarricense anuncia su tercer embarazo

La maquillista e influencer costarricense Alejandra Ale Grillo anunció el domingo que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Jason Rojas.
La creadora de contenido, de 28 años, dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram. “Uno más”, escribió junto a una fotografía familiar en la que posa con el abdomen descubierto, mientras su esposo y sus dos hijos lo tocan.
El anuncio generó mensajes de felicitación y buenos deseos entre sus seguidores. Tras recibir las muestras de cariño, Grillo compartió un agradecimiento en los comentarios: “Gracias, gracias, gracias por tantos deseos bonitos”.
El anuncio del tercer embarazo se suma a los acontecimientos familiares que la pareja ha compartido públicamente en los últimos años.
Grillo y Rojas se casaron el 27 de julio de 2021 en una ceremonia íntima. Uno de los detalles que llamó la atención de aquel encuentro fue la participación de su perro Valentín, encargado de llevar los anillos al altar.
En abril de 2022, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, quien nació en agosto de ese año.
Posteriormente, en febrero de 2024, Grillo dio a conocer su segundo embarazo. Su hija nació a mediados de ese mismo año.
Ahora, con la fotografía que compartió este domingo, la maquillista anunció una nueva etapa para su familia, esta vez a la espera de su tercer bebé.