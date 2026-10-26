Reconocida influencer costarricense anuncia su tercer embarazo

La maquillista e influencer costarricense Alejandra Ale Grillo anunció el domingo que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Jason Rojas.

La creadora de contenido, de 28 años, dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram. “Uno más”, escribió junto a una fotografía familiar en la que posa con el abdomen descubierto, mientras su esposo y sus dos hijos lo tocan.

El anuncio generó mensajes de felicitación y buenos deseos entre sus seguidores. Tras recibir las muestras de cariño, Grillo compartió un agradecimiento en los comentarios: “Gracias, gracias, gracias por tantos deseos bonitos”.

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