Todo está listo para que este 20 y 21 de noviembre se celebre la edición número 42 de la Teletón Costa Rica. En esta ocasión, la maratónica vuelve al Gimnasio Nacional, en La Sabana, el mismo recinto que la vio nacer en 1984 y que no albergaba el evento principal desde 1999.

Bajo el liderazgo del Club Activo 20-30 Internacional de San José, la jornada se extenderá durante 27 horas continuas de música, entretenimiento y solidaridad.

Una meta de ¢500 millones para la atención de adultos mayores

La meta oficial de este año es alcanzar los ¢500 millones, dinero que se destinará íntegramente al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, el único centro médico público especializado en la atención de personas adultas mayores en el país.

Según detallaron los organizadores, los recursos permitirán adquirir equipo médico de vanguardia para reforzar el Servicio de Oftalmología y la Clínica de la Marcha, dos áreas críticas enfocadas en preservar la visión, tratar dificultades de movilidad y prevenir caídas en esta población.

La persona emblema de esta edición es Lady Hidalgo Monge, vecina de Acosta, quien representa el rostro de los pacientes y familias que se verán beneficiados con la recaudación.

Horarios y bloques de la transmisión

Con el bloque de la Gran Apertura, la transmisión televisiva en cadena nacional comenzará este viernes 20 de noviembre, a las 9:30 p. m., y culminará en la madrugada del domingo 22 de noviembre a las 12:30 a. m.

A lo largo de las 27 horas, la programación avanzará de forma ininterrumpida pasando por la Noche de Estrellas, a partir de las 12:30 a. m. del sábado, seguida de la Madrugada Solidaria e Historias que Inspiran, desde las 2:30 a. m., y los espacios matutinos Unidos en Esperanza y Despertar Costa Rica, entre las 5:30 y las 9 a. m.

Posteriormente, los más pequeños tendrán su espacio en el Bloque Infantil, que se realizará desde las 9:30 a. m. hasta la 1 p. m., dando paso a Costa Rica se Mueve a la 1 p. m., la Tarde de Estrellas a las 3 p. m. y la Recta Final, a partir de las 6 p. m., antes de encarar el tramo decisivo de la noche.

La Teletón 2026 busca recaudar ¢500 millones para adquirir equipo para el Servicio de Oftalmología y la Clínica de la Marcha del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. (Archivo. /Teletón )

Entradas y actividades gratuitas en La Sabana

Para quienes deseen vivir la experiencia de forma presencial en el Gimnasio Nacional, el ingreso funciona mediante la adquisición de entradas en la plataforma digital Passline (passline.com), donde el valor del boleto constituye una donación directa que se suma al cómputo oficial.

Una vez completado el aporte en línea, los asistentes reciben un código QR que deberán presentar en los accesos del recinto para poder entrar. Además, como gran novedad para esta edición, la organización habilitará durante el sábado la Muevetón, una tarima gratuita y al aire libre ubicada en la cancha de fútbol contigua a las canchas de voleibol del Parque Metropolitano La Sabana, justo al costado del gimnasio, donde se ofrecerán espectáculos paralelos; en el sitio también estará instalada una unidad móvil del Banco Nacional de Sangre para quienes deseen donar.

La transmisión de la Teletón 2026 comenzará el viernes a las 9:30 p. m. y se extenderá hasta las 12:30 a. m. del domingo, con espacios infantiles, presentaciones artísticas e historias de vida. (Suministrada/La Nación)

Artistas nacionales e internacionales y presentadores

El espectáculo artístico combinará talento nacional e internacional en géneros que van desde la cumbia y las baladas clásicas hasta la música urbana, el pop, el gospel y el ilusionismo.

Entre los invitados internacionales confirmados destacan La Sonora Dinamita, Los Iracundos, Alexander Acha, Pablo Ruiz, Axé Bahía, Latin Fresh, JR Ranks, Maykel, Analu Dada, Evan Craft, Renny, René, El Bandido, Hanna Rivas, Corridos del Rey y el mentalista venezolano Michel Gallero.

Por su parte, la representación costarricense estará encabezada por figuras y agrupaciones como Los Tenores, Tapón, Pedro Capmany, Pato Barraza, Mekatelyu, Melissa Mora, Elena Umaña, Erick León, Los Pirulos, La Kuarta, Gregory Cabrera y Rina Vega, Jafet Jerez, Armando Infante, Dani Maro, Los Chillax, Kendall Peña, Shell Dixon, Deeikel, Jeff-On, Itran Gospel, Los Chiquiticos y Vara Blanca.

La conducción en escenario estará en manos de conocidos rostros de la televisión y creadores de contenido, entre ellos Carlos Álvarez, Jerry Alfaro, Gustavo Tavo Gamboa, María Fernanda León, Keyla Sánchez, Sofía Chaverri, Gabriela Jiménez, Rose Davis, Rafa Pérez, Natalia García, Christopher Brenes y Carlos Miranda.

Cómo donar y participar por un viaje a Europa

Quienes deseen sumarse a la meta desde cualquier punto del país pueden realizar sus aportes mediante Sinpe Móvil al número 8755-2030, o bien a través de mensajería de texto enviando un SMS al 2031 para donar ¢2.000, al 2030 para aportar ¢5.000, al 2033 para contribuir con ¢6.000 y al 2034 para donar ¢10.000.

Para la Teletón 2026 también se encuentran habilitadas las donaciones con tarjetas de débito o crédito mediante la plataforma Place to Pay dentro del portal teletoncr.com, el sitio internacional donaciones.teletoncr.com para los costarricenses en el extranjero y las tradicionales alcancías oficiales distribuidas en comercios aliados y portadas por voluntarios identificados en todo el territorio nacional.

Como incentivo adicional, todas las personas que registren el comprobante de su donación mediante el código QR dispuesto por la organización quedarán participando automáticamente en el sorteo de un viaje a Europa.