Teletón 2026: estos son los artistas nacionales e internacionales invitados a la maratónica

La mesa está servida.,la Teletón 2026 ya tiene a los artistas nacionales e internacionales invitados para la edición de este año, que tiene como fin recaudar ¢500 millones para reforzar la atención de personas adultas mayores en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
Desde fuera de nuestras fronteras llegarán Los Iracundos, Maykel, Alexander Acha, Axé Bahía, Latin Fresh, JR Ranks, Corridos del Rey, Evan Craft, Analú Dada, Pablo Ruiz, El Bandido, René, Renny, La Sonora Dinamita, Hanna Rivas y el mentalista Michel Gallero.
Por Costa Rica dirán presente Los Tenores, Itran Gospel, Tapón, Deeikel, La Kuarta, Dani Maro, Melissa Mora, D’Angelo, Armando Infante, Dani El Profe, Stefany Herrera, Maximiliano Cruz, Santiago Abarca, El Show de Jappy y Los Chiquiticos.
Se suman a la lista de artistas ticos Los Pirulos, Elena Umaña, Killa, Erick Sánchez, Gregory Cabrera, Rina Vega, Juan David Montero, Jafet Jeréz, Jaque Mate, Vara Blanca, Kendall Peña, Shel Dixon, Pato Barraza, Erick León, Sarita, Los Reyes de la Plancha, Pedro Capmany, Jeff On, Balerom, Chillax, Mekatelyu, Gabriel Morúa, Jonathan Samuel, Alisson Piedra, F.A.V. y Tino Amor, José Bellat, Charlene Stewart, 4Bes, Show del Hotel Fiesta, Letty Lioness, Katherine Cordero, Coro de Sacerdotes Arquidiocesanos, Efecto Eterno, Valeria Quirós, Carlos Crawford, Haury y Musical MD, entre otros.
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