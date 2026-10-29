Teletón 2026: estos son los artistas nacionales e internacionales invitados a la maratónica

La mesa está servida.,la Teletón 2026 ya tiene a los artistas nacionales e internacionales invitados para la edición de este año, que tiene como fin recaudar ¢500 millones para reforzar la atención de personas adultas mayores en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

En conferencia de prensa, la organización confirmó los nombres de los invitados que amenizarán la maratónica e incentivarán a los costarricenses a hacer sus donaciones.

Desde fuera de nuestras fronteras llegarán Los Iracundos, Maykel, Alexander Acha, Axé Bahía, Latin Fresh, JR Ranks, Corridos del Rey, Evan Craft, Analú Dada, Pablo Ruiz, El Bandido, René, Renny, La Sonora Dinamita, Hanna Rivas y el mentalista Michel Gallero.

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