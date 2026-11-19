Los conciertos de Omar Courtz y Milo J, junto con la Teletón, destacan entre las opciones para disfrutar este fin de semana en Costa Rica. La música urbana y la solidaridad compartirán espacio en una agenda que también incluye teatro, danza, comedia y actividades gratuitas.

A estas citas se suman un festival dedicado a la cultura coreana, un acercamiento a las óperas de Verdi, encuentros literarios y tributos a Avenged Sevenfold, Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Estos son los horarios, lugares y precios para organizar sus salidas del 20 al 22 de noviembre.

Omar Courtz llevará su gira a Parque Viva

Omar Courtz se presentará el sábado 21 de noviembre en Parque Viva como parte de su gira 'Por si Mañana No Estoy World Tour' Latinoamérica. (Tomada de redes sociales/Archivo. )

El cantante puertorriqueño Omar Courtz se presentará el sábado 21 de noviembre, a las 7 p. m., en el anfiteatro Imperial de Parque Viva. El concierto forma parte de su gira Por si Mañana No Estoy World Tour Latinoamérica y será exclusivo para mayores de 18 años.

Las entradas están disponibles en eticket.cr únicamente para la localidad de gramilla de pie, con un precio de ¢34.000. Las demás localidades —Golden Circle, Central, Preferencial, Lateral y Terrazas A y B— están agotadas.

La Teletón reunirá música y solidaridad en el Gimnasio Nacional

La Teletón reunirá a artistas nacionales e internacionales el 20 y 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional para recaudar fondos en beneficio del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. (Facebook/Redes sociales)

La Teletón 2026 se realizará el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional, en La Sabana, con una transmisión de 27 horas. La iniciativa tiene como meta recaudar ¢500 millones para reforzar la atención de las personas adultas mayores, mediante equipamiento médico para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. Las entradas para asistir se pueden adquirir mediante Passline.

Entre los invitados internacionales figuran Los Iracundos, Alexander Acha, Axé Bahía, Evan Craft, Pablo Ruiz y La Sonora Dinamita. La representación costarricense incluye a Los Tenores, Tapón, Deeikel, Elena Umaña, Pato Barraza, Pedro Capmany y Balerom, entre otros artistas. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al 8755-2030, el sitio ayudateleton.com, las alcancías oficiales y la plataforma Place to Pay.

Milo J se encontrará con el público costarricense el domingo

El argentino Milo J debutará en los escenarios costarricenses el domingo 22 de noviembre con un concierto para todo público en Parque Viva. (CHRIS DELMAS/AFP)

El argentino Milo J ofrecerá su primer concierto en Costa Rica el domingo 22 de noviembre, a las 7 p. m., en Parque Viva. El espectáculo es para todo público, aunque las personas menores de 12 años deben asistir acompañadas de un adulto responsable.

Las entradas están a la venta en eticket.cr. Todas las localidades están agotadas, excepto Gramilla, cuyo precio es de ¢34.000.

Otras actividades

— Taller de Elaboración de Figuras en Yeso Cerámico: Espacio para aprender una técnica artesanal y crear una pieza decorativa con motivos navideños. La actividad es organizada por la Biblioteca Pública de Moravia Agapito Rosales Méndez y la Municipalidad de Moravia. Fecha y lugar: 20 de noviembre, de 9 a 11 a. m., en la biblioteca de San Vicente de Moravia. Entrada gratuita: inscripciones al 7191-4689, con Erika.

— Concierto de Estamos Perdidos: La agrupación de Quito, Ecuador, tendrá su primera presentación en Costa Rica con una propuesta que combina rock alternativo, garage rock, post-punk y shoegaze. Fecha y hora: 20 de noviembre, a las 2 p. m. Entradas: ¢6.565, disponibles en tiquetebox.app.

— ASCENDANT: Tributo a Avenged Sevenfold: El proyecto ASCENDANT hará su debut en vivo con un homenaje al repertorio de la banda de metal. Fecha y lugar: 20 de noviembre, a las 8 p. m., en Music Factory, Plaza Veritas, Zapote. Entradas: ¢5.000 general; disponibles en Tiquetebox.

— Presentación del libro De la corona a otras pasiones: La autora Naya Roeli compartirá con el público una conversación sobre su obra y el proceso creativo que le dio origen. Fecha y lugar: 20 de noviembre, a las 6 p. m., en la Biblioteca Pública de Moravia Agapito Rosales Méndez. Actividad gratuita y abierta a todo público; sin inscripción previa.

— Grupo Barak presenta Tour Iglesia: Presentación de la agrupación como parte de su gira internacional. Fecha y lugar: 20 de noviembre, a las 7 p. m., en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Entradas: entre ¢19.400 y ¢40.500, disponibles en eticket.cr.

— A pedazos (bara bara ni): Obra de teatro unipersonal escrito y dirigido por Kyle Boza, con la actuación de Mari Murakami González. La obra aborda la reconstrucción de los recuerdos, la historia de un padre, Japón y las despedidas. Fecha y lugar: 20 y 21 de noviembre, a las 7 p. m., y 22 de noviembre, a las 6 p. m., en el Teatro de Bolsillo, San Pedro de Montes de Oca. Entradas: entre ¢6.000 y ¢8.000, a la venta en la taquilla.

— Weedny; imitaciones y humor: Espectáculo de entretenimiento e imitaciones. Fecha y lugar: 20 de noviembre, en Santa Elena de Corralillo. Entradas: ¢6.000 en la primera fase de preventa, ¢7.000 en la segunda y ¢8.000 el día del evento, sujeto a disponibilidad en vibenow.io.

— El Rito: Especial Soda Stereo & Gustavo Cerati: Concierto dedicado a los clásicos de la agrupación argentina y de su cantante. Fecha y lugar: 20 de noviembre, a las 9 p. m., en Fever Sport Bar, ubicado en Zapote a 300 metros al oeste de Casa Presidencial. Entradas: ¢5.000; reservaciones por WhatsApp al 8404-2923.

— K Festival 2026: Feria dedicada a la cultura coreana, con más de 50 puestos, clubes de seguidores, comida típica y artesanías. Fecha y lugar: 21 y 22 de noviembre, de 10 a. m. a 6 p. m., en el Parque Nacional, San José. Entrada gratuita.

— Gala 2026 de Ballet Dance Program: Las estudiantes presentarán El Secreto de los Cuatro Reinos, un espectáculo sobre amistad, valor, amor, esperanza y cuidado. Fecha y lugar: 21 de noviembre, a las 3 p. m., en el Auditorio Humboldt, Rohrmoser. Entradas: ¢10.000, disponibles en tiquetebox.app. Los niños a partir de los tres años deben adquirir boleto y no se permite que permanezcan sentados en el regazo de las personas adultas durante la función.

— Verdi: Exploremos la ópera: El Taller de Ópera de la Escuela de Artes Musicales de la UCR ofrecerá un concierto didáctico con extractos de obras de Giuseppe Verdi, así como una narración que explicará conceptos del género. La dirección general estará a cargo de Marianela Mora, con Catalina Ramírez al piano y Jonathan Cáceres como pianista asistente. Fecha y lugar: 21 de noviembre, a las 5 p. m., en el Teatro de la Facultad de Artes de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

— Rumba Jam presenta: La historia de la salsa: Recorrido por canciones de Rubén Blades, Óscar D’León, Héctor Lavoe y Willie Colón, en las voces de Gustavo Tavo Díaz, Alfredo Poveda y Alexander Chochón Esquivel. Fecha y lugar: 21 de noviembre, a las 8 p. m., en Jazz Café Escazú. Entradas: ¢12.000 en preventa y ¢15.000 el día del evento; reservaciones al 8781-6357.

— Caribbean Heritage by Masterkey: Concierto dedicado a celebrar las raíces y la herencia musical del Caribe. Fecha y lugar: 22 de noviembre, a las 7 p. m., en Jazz Café Escazú. Entradas: ¢10.000; información y reservaciones al 8650-0695.

— Homenaje a músicos de Cartago: Actividad producida por el Ministerio de Cultura y Juventud para reconocer la trayectoria y el aporte de varios músicos al desarrollo cultural cartaginés y nacional. Fecha y lugar: 22 de noviembre, a las 5 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar, San José. Entrada gratuita y para todo público.

— ¡Cuando metemos la pata!: Espectáculo de comedia con situaciones disparatadas, picardía e irreverencia. Fecha y lugar: 22 de noviembre, a las 2 p. m., en Fulcro Box, Cartago. Entradas: ¢10.000 en preventa general y ¢12.000 en preventa para primeras filas; disponibles en vibenow.io.

— Inauguración de la Navidad en Terrazas Lindora: Iluminación del árbol, personajes navideños, cuentacuentos, presentación musical de Julio Nájera y espectáculo Medianoche en el Polo Norte. Fecha y lugar: 21 de noviembre en Terrazas Lindora. El espectáculo Medianoche en el Polo Norte será a las 7 p. m.

— Apertura de la Zona de Experiencias y la Piscina de Santa en Lincoln Plaza: Inauguración de espacios recreativos acompañada de un pasacalle navideño. Fecha y lugar: 21 de noviembre, a partir del mediodía, en Lincoln Plaza.