Sylvester Stallone y Steven Seagal son dos de los nombres que marcaron el cine de acción de las décadas de 1980 y 1990. Aunque ambos construyeron sus carreras en ese género, también comparten una historia de diferencias personales que durante años ha alimentado las conversaciones sobre Hollywood.

La rivalidad volvió a cobrar relevancia luego de que Stallone se refiriera a su relación con Seagal durante una entrevista en el pódcast The Rest is Entertainment. En la conversación, el protagonista de Rocky hizo una revelación sobre el supuesto interés que tuvo su colega en formar parte de la franquicia Los indestructibles.

El tema surgió cuando la presentadora Marina Hyde mencionó la versión de que Stallone había invitado a Seagal a participar en una de las películas, pero que este rechazó la propuesta debido a sus diferencias con otros actores del reparto.

La reacción de Stallone fue inmediata. Con evidente desdén, respondió: “Por favor”.

“Digamos que no fue invitado a esa fiesta”, agregó, en referencia a la saga cinematográfica que reunió a varias de las figuras más reconocidas del cine de acción.

Steven Seagal alcanzó popularidad con películas como Alerta máxima (1992) y En tierra peligrosa (1994). (La Nación/Argentina/GDA)

Pero el actor fue más allá y cuestionó la versión de que Seagal había rechazado participar en el proyecto.

“¡Dios mío! ¿En serio? ¿Nos rechazó? ¿Y si les dijera que rogó para estar en el programa? Rogó”, manifestó.

Aunque Stallone aseguró que no tiene problemas personales con Seagal, reconoció que la relación entre ambos ha atravesado momentos complicados.

“No tengo nada en contra de Steven. Hemos tenido nuestros altibajos”, expresó.

Una rivalidad que viene de años atrás

Las diferencias entre Stallone y Seagal no son nuevas. Durante años han circulado versiones sobre los roces entre ambos, especialmente por sus vínculos con otras figuras del cine de acción.

Uno de los episodios más comentados involucra al actor Jean-Claude Van Damme. Según una historia que ha circulado durante años, Seagal habría tenido un enfrentamiento con el protagonista de Deporte sangriento durante una fiesta organizada por Stallone.

Sylvester Stallone calls out Steven Seagal’s claim that he turned down The Expendables, insisting Seagal was actually begging to join the franchise.



Marina Hyde: “I’m obsessed with Steven Seagal. He turned down The Expendables, right?”



Sylvester Stallone: “Please.”



Marina… pic.twitter.com/pJHIDOqIME — ‏ً (@heisdenji) November 5, 2026

Seagal comenzó su carrera cinematográfica a finales de la década de 1980 y alcanzó popularidad con producciones como Alerta máxima y En tierra peligrosa. Su trayectoria también ha estado rodeada de controversias y señalamientos relacionados con su comportamiento en producciones cinematográficas.

En los últimos años, el actor ha mantenido un perfil más alejado de las grandes producciones de Hollywood.

Stallone, por su parte, continúa vinculado a la industria del entretenimiento. Además de su trayectoria como protagonista de Rocky y Rambo, participa en la serie Tulsa King, producción de Paramount+ estrenada en 2022.