Shakira rompió el silencio ante la incertidumbre por la salud de su papá William Mebarak

Tras varios días de incertidumbre por el estado de salud de William Mebarak, papá de la cantante colombiana Shakira, la artista rompió el silencio en redes sociales y publicó un breve mensaje para sus seguidores.

Hace una semana trascendió que la artista viajó de emergencia a Colombia para estar junto a su progenitor y su familia, debido a que el señor, de 95 años, habría sufrido un quebranto de salud que requirió su hospitalización.

Medios internacionales como Infobae y Univisión dieron cobertura a la llegada de Shakira a su ciudad natal, Barranquilla, para acompañar a Mebarak, quien, según las informaciones, estaba bajo vigilancia médica.

Shakira publicó este mensaje de agradecimiento en sus historias de Instagram. (Instagram)

Hasta este lunes 9 de noviembre, la intérprete de Pies descalzos se manifestó al respecto de la situación: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió en redes sociales la artista, sin ahondar en detalles específicos sobre la salud de su papá.

William Mebarak ha enfrentado diferentes situaciones en su vida en los últimos años, las cuales han requerido de internamientos y tratamientos. En el 2022 sufrió una caída que marcó el inicio de una serie de complicaciones médicas.

En esa ocasión, Mebarak tuvo un traumatismo craneoencefálico. Un año después, el papá de la artista fue sometido a una operación para tratar la hidrocefalia.

En junio de 2024, a Mebarak lo atacó una neumonía severa que lo llevó a permanecer hospitalizado durante 17 días en una unidad de cuidados intensivos.

En mayo del 2026, el padre de Shakira habría sido ingresado de emergencia en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, luego de presentar un episodio isquémico.