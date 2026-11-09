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Viva

Shakira rompió el silencio ante la incertidumbre por la salud de su papá William Mebarak

La artista colombiana publicó un breve mensaje para sus seguidores en el mundo

Shakira papá William
William Mebarak, papá de Shakira, tiene 95 años y en los últimos tiempos ha sufrido varias complicaciones en su salud. Archivo
Jessica Rojas Ch.