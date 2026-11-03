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Shakira habría viajado de emergencia a Colombia por recaída en la salud de su padre

Medios internacionales afirman que William Mebarak se encuentra internado en un hospital en Barranquilla

Shakira
William Mebarak, padre de la cantante Shakira, tiene 95 años. Archivo

Jessica Rojas Ch. y El Universal/México/GDA

La artista colombiana Shakira habría viajado de emergencia a su país para estar al lado de su padre, William Mebarak, quien sufrió un repentino quebranto de salud; así lo confirman medios internacionales como Univisión, Infobae y El Universal, de México.

De acuerdo con Univisión, el padre de la cantante estaría internado en un hospital en Barranquilla. Este 2 de noviembre, la intérprete habría sido captada llegando al edificio residencial donde viven sus papás, en el barrio El Country.

Infobae agregó que Mebarak, de 95 años, está bajo atención profesional, por lo que Shakira llegó a acompañarlo pese a la agenda de trabajo activa que mantiene con su música.