Shakira habría viajado de emergencia a Colombia por recaída en la salud de su padre

De acuerdo con Univisión, el padre de la cantante estaría internado en un hospital en Barranquilla. Este 2 de noviembre, la intérprete habría sido captada llegando al edificio residencial donde viven sus papás, en el barrio El Country.
Infobae agregó que Mebarak, de 95 años, está bajo atención profesional, por lo que Shakira llegó a acompañarlo pese a la agenda de trabajo activa que mantiene con su música.
Hasta el momento, la cantante no se ha referido de manera pública a la situación familiar que enfrentan con la recaída en la salud de su papá.
William Mebarak ha enfrentado diferentes situaciones en su vida en los últimos años, las cuales han requerido de internamientos y tratamientos. En el 2022 sufrió una caída que marcó el inicio de una serie de complicaciones médicas.
En esa ocasión, tuvo untraumatismo craneoencefálico. Un año después, el papá de la artista fue sometido a una operación para tratar la hidrocefalia.
En junio de 2024, a Mebarak lo atacó una neumonía severa que lo llevó a permanecer hospitalizado durante 17 días en una unidad de cuidados intensivos.
En mayo del 2026, habría sido ingresado de emergencia en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, luego de presentar un episodio isquémico.