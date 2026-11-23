La productora ONE Costa Rica adelantó la segunda preventa para el concierto que presentará Shakira en Costa Rica el próximo año, luego de que se agotaran las entradas de la fase exclusiva para tarjetas Visa de Davivienda y Davibank, cuya venta fue habilitada este lunes 23 de noviembre.

Esta nueva etapa comenzará hoy mismo a las 5 p. m., en lugar del 25 y 26 de noviembre, como estaba previsto.

De acuerdo con ONE y su socia, la productora Jogo, las entradas dispuestas para esta preventa se agotaron en apenas cuatro horas de estar disponibles.

“Nos llena de entusiasmo ver la respuesta que ha tenido el público costarricense ante el regreso de Shakira. Agotar las entradas disponibles para esta primera etapa en menos de cuatro horas demuestra la expectativa que existe alrededor de este espectáculo. Por eso, hemos decidido adelantar la siguiente fase de preventa para brindar nuevas oportunidades a quienes desean ser parte de esta noche histórica”, señaló Juan Carlos Campos, productor de ONE Costa Rica.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de publitickets.com y estarán sujetas a disponibilidad.

Shakira se presentará el domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, como parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.