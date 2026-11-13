¡Shakira lo confirmó! Presentará en Costa Rica su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

La cantante colombiana Shakira confirmó oficialmente que regresará a Costa Rica con su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour durante el 2027, tras compartir un afiche promocional en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen divulgada por la artista aparecen listados un total de seis países para este tramo del recorrido: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

Asimismo, el arte promocional incluye el sello de la productora Fenix Entertainment.

Por el momento, la cantante únicamente confirmó la inclusión de territorio costarricense en el itinerario del próximo año, sin precisar todavía el día específico del espectáculo, el recinto donde se llevará a cabo ni los detalles relacionados con la venta de boletos.