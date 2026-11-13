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¡Shakira lo confirmó! Presentará en Costa Rica su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

La artista publicó en sus historias de Instagram que el país figura entre los seis territorios en los que presentará su aclamado show

(FILES) Colombian singer Shakira performs onstage during her Las Mujeres Ya No Lloran World Tour at the Jorge "El Magico" Gonzalez Stadium in San Salvador on February 8, 2026. The Colombian star Shakira will close her world tour in Madrid in September, announced her promoter in the country on March 23, 2026. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
El concierto anterior de Shakira en Costa Rica se llevó a cabo en el año 2011. MARVIN RECINOS
Valeria Yuliana Arce Orozco