¡Confirmado!: Shakira llegará a Costa Rica con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

La incertidumbre terminó para los seguidores de Shakira en Costa Rica. La productora Fenix Entertainment confirmó este martes que el país formará parte de Las mujeres ya no lloran world tour, la gira con la que la cantante colombiana recorrerá distintos destinos de América tras su paso por Europa.

El anuncio llega después de que, a finales de octubre, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizara la venta de las entradas para la presentación de la artista. Ahora, la confirmación de la productora hace oficial la llegada del espectáculo al país.

“¡Prepárate para lo que viene!”, publicó Fenix Entertainment en sus redes sociales, junto con una lista de los países incluidos en el anuncio: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

La comunicación compartida por la empresa no detalla todavía la fecha, el recinto ni los precios de las entradas para la presentación de Shakira en suelo costarricense.

La gira de Shakira supera las cuatro millones de entradas vendidas y acumula $534 millones en taquilla, de acuerdo con cifras de la organización. (Suministradas a La Nación/shiftlatam.agency)

Una gira de gran formato

La visita a Costa Rica será parte de una gira que, según la organización, supera las cuatro millones de entradas vendidas y acumula $534 millones en recaudación de taquilla.

Como antecedente de la dimensión del espectáculo, la productora destaca la residencia de Shakira en Madrid, donde ofreció 13 conciertos con entradas agotadas y reunió a más de 700.000 asistentes, de acuerdo con las cifras divulgadas por su equipo.

Durante esas presentaciones, la colombiana compartió escenario con artistas como Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap.

Por ahora, la confirmación coloca al país entre las próximas paradas anunciadas de Las mujeres ya no lloran world tour, a la espera de los detalles para que los seguidores de Shakira puedan planear su encuentro con la artista.