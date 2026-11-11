AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

¡Confirmado!: Shakira llegará a Costa Rica con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Tras la autorización para vender las entradas, se confirmó la llegada de la artista al país

Shakira
Shakira llegará a Costa Rica con su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', según confirmó este martes la productora Fenix Entertainment. shiftlatam.agency
Fátima Jiménez