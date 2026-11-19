La espera terminó para los seguidores costarricenses de Shakira, pues la producción del evento dio a conocer todos los detalles del concierto que la colombiana ofrecerá el 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, a las 7 p. m., como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El espectáculo, producido por Jogo, One CR y Fenix Entertainment, contará con seis localidades habilitadas en el recinto de La Sabana, con entradas que van desde los ¢34.500 hasta los ¢124.500 (sin cargos por servicio). Además, se ofrecerá la opción de financiamiento a 12 meses sin intereses.

El escenario en el Estadio Nacional contará con tres sectores VIP en gramilla Waka Waka, La Loba y Las de la Intuición, además de las localidades tradicionales de platea, balcón, sombra y gradería sur. (shiftlatam.agency/Suministradas a La Nación)

El concierto de Shakira en Costa Rica es para todo público, excepto para las zonas Vip La loba y Waka Waka.

Precios y localidades

De acuerdo con la información brindada en la conferencia de prensa, el mapa del Estadio Nacional se dividirá en las siguientes zonas, tanto en gramilla (de pie/VIP frente al escenario) como en graderías:

Localidad Precio (cargos no incluidos) Cuota a 12 meses (cargos incluidos) VIP Waka Waka / La Loba ¢124.500 ¢12.142 Platea Este / Oeste ¢69.500 ¢6.775 Balcón Este / Oeste ¢64.500 ¢6.292 VIP Las de la Intuición ¢54.500 ¢5.317 Sombra Este / Oeste ¢44.500 ¢4.467 Gradería Sur ¢34.500 ¢3.467

Fechas de preventa y venta general

La adquisición de los tiquetes se habilitará de forma escalonada por medio de la plataforma digital publitickets.com en las siguientes fechas: