La espera terminó para los seguidores costarricenses de Shakira, pues la producción del evento dio a conocer todos los detalles del concierto que la colombiana ofrecerá el 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, a las 7 p. m., como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
El espectáculo, producido por Jogo, One CR y Fenix Entertainment, contará con seis localidades habilitadas en el recinto de La Sabana, con entradas que van desde los ¢34.500 hasta los ¢124.500 (sin cargos por servicio). Además, se ofrecerá la opción de financiamiento a 12 meses sin intereses.
El concierto de Shakira en Costa Rica es para todo público, excepto para las zonas Vip La loba y Waka Waka.
Precios y localidades
De acuerdo con la información brindada en la conferencia de prensa, el mapa del Estadio Nacional se dividirá en las siguientes zonas, tanto en gramilla (de pie/VIP frente al escenario) como en graderías:
|Localidad
|Precio (cargos no incluidos)
|Cuota a 12 meses (cargos incluidos)
|VIP Waka Waka / La Loba
|¢124.500
|¢12.142
|Platea Este / Oeste
|¢69.500
|¢6.775
|Balcón Este / Oeste
|¢64.500
|¢6.292
|VIP Las de la Intuición
|¢54.500
|¢5.317
|Sombra Este / Oeste
|¢44.500
|¢4.467
|Gradería Sur
|¢34.500
|¢3.467
Fechas de preventa y venta general
La adquisición de los tiquetes se habilitará de forma escalonada por medio de la plataforma digital publitickets.com en las siguientes fechas:
- Lunes 23 y martes 24 de noviembre: Preventa exclusiva para tarjetahabientes Visa Davivienda y Davibank.
- Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: Preventa para clientes Davibank y Davivienda (todas las tarjetas).
- Viernes 27 de noviembre: Venta general abierta para todo público y cualquier método de pago.