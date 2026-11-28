Karol G presentará la segunda y última fecha de su gira Viajando por el mundo: TropiTour en el Estadio Nacional esta noche y sus fans deberán tomar previsiones ante las ráfagas de viento característicos del empuje frío #5, fenómeno que mantiene su influencia sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido a las 9:40 a. m. de este sábado por la meteoróloga Adriana Mora Pérez, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el patrón ventoso persistirá durante toda la jornada en el Valle Central, donde se estiman ráfagas máximas cercanas a los 70 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico oficial detalla que durante la tarde las lluvias serán más dispersas y de menor intensidad, aunque podrían registrarse lluvias moderadas de forma ocasional.

No obstante, para el periodo nocturno, franja en la que se desarrolla el espectáculo de la artista colombiana en La Sabana, el pronóstico regional del IMN para el Valle Central prevé cielo de parcial a mayormente nublado, ráfagas moderadas y posibles lloviznas enfocadas hacia el este y los sectores montañosos.

Las temperaturas en San José podrían descender hasta una mínima de 18,9 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica ráfagas de viento de hasta 70 km/h y lluvias ocasionales en el Valle Central. (Instituto Meteorológico Nacional (IMN)/redes sociales)

Una primera noche pasada por agua

El pronóstico cobra especial relevancia luego de lo ocurrido durante la primera presentación de La Bichota la noche de este viernes 27 de noviembre, cuando el aguacero acompañó gran parte del arranque del espectáculo sin apagar el ánimo de los seguidores.

“Con la lluvia incesante que iba cayendo para los primeros 40 minutos de concierto, el juego de luces daba un carácter casi estroboscópico”, aseguró Jorge Arturo Mora, periodista de La Nación.

Este escenario podría repetirse de forma más intermitente durante el show pactado para hoy sábado 28 de noviembre en Costa Rica.