La primera presentación de Karol G en el Estadio Nacional de La Sabana, celebrada la noche de este viernes 27 de noviembre, dejó una escena particular entre el público: una fan decidió cerrar ciclos al ritmo de su música.

Mientras la cantante colombiana cantaba, una asistente identificada en redes sociales como Yen Colocha decidió desprenderse tanto de su anillo de compromiso como de su argolla de matrimonio, arrojándolos en medio de la multitud.

De acuerdo con el video divulgado por la propia joven en sus perfiles sociales, el gesto tuvo un significado personal vinculado con el cierre de una relación sentimental y el inicio de una nueva etapa en su vida.

La grabación se viralizó entre seguidores de la artista en Costa Rica a partir de la primera de las dos fechas pactadas por la colombiana en territorio nacional.