De la longeva relación de Karol G con Costa Rica hay mucho por decir y ahora un nuevo concierto en el Estadio Nacional enmarca su museo de logros mayores.

Desde sus incipientes entrevistas cuando apenas salía a la carretera antes de esta década, hasta esta nueva y grandilocuente visita, Karol G es imán para Costa Rica y no hay problema en que venga año a año porque sobra quien llene adonde sea que cante y puede presumir de su capacidad de dar un megashow en tiempos en que la espectacularidad cada vez es más difícil de alcanzar e impresionar.

En la primera de dos fechas, este 27 de noviembre de 2026, la Bichota respondió a la pregunta: ¿qué más? ¿Qué más tiene Karol G para ofrecerle a un estadio colmado de gritos a cal y canto, con tropas de fans —desde adultos con pelo platinado hasta debutantes de cédula—, en medio de un paisaje de vestidos de brillantinas, carteles de amor a la parcera (algunos hechos con IA, cómo no) y una permanente sensación de flashazos y brazos erguidos para lograr grabar a una artista que pretende ser “la del momento” por mucho tiempo (vaya, al menos desde que vino a Picnic en 2020 con el apogeo de Tusa ha evidenciado una inmunidad a la inmediatez).

Karol G dio cátedra de cómo montar un megashow con el concierto que presentó la noche de este viernes en Costa Rica. El Estadio Nacional vibró al ritmo de la colombiana. (John Durán)

En materia

Karol G salió apañada con la premisa del color dorado como lo premium. Nada menos: a las 7 p.m. salió en estampida con un puñado de bailarines —los vestidos amarillos, los cuerpos brillantes— y ella con un vestido color sol reinando, por supuesto, en el centro. El cuerpo de danza se arrastraba en el piso hasta un pedestal en el que ella se encontraba (analogía de sus fans) y una seguidilla de Latina Foreva, Un ratito me llamó y Okidoki coronó a la “reina del trópico”. Karol G sonrió, consagrada, y en un juego con un teléfono analógico atendió una llamada para soltar un “no puedo, estoy en Costa Rica”.

Más adelante, Tropicoqueta subrayó su contacto con el público. Ella, cambiada con una falda con los colores de la bandera de Costa Rica, armó un carnaval con sus bailarines mientras los palcos y asientos más altos se alumbraron entre el rojo y azul gracias a luces entregadas al público previo a su entrada. Práctica que, aunque ha sido utilizada antes, es infalible, emotiva, hipnótica. Con la lluvia incesante que iba cayendo para los primeros 40 minutos de concierto, el juego de luces daba un carácter casi estroboscópico.

Luego vino Papacito y Karol G se subió sobre una gigantesca guacamaya. “Ahora sí los veo a todos bien aquí”, y soltó una risotada.

El concierto de Karol G se movió entre colores, combinaciones de ritmos, sensualidad y cadencia. Costa Rica una vez más fue testigo de la potencia de la colombiana sobre el escenario. (John Durán)

Todo lo aquí contado ocurre con una decisión de producción peculiar: el show se percibe desde las megapantallas, pensado como cuando se mira un concierto en una gala de premios de televisión. Las coreografías se encuadran a la perfección (nada parece quedar fuera de cuadro) y Karol guiña, besa, saluda y hasta canta con un mariachi en Mamiii viendo a la cámara.

Está con sus fans de cerca, claro, pero aprovecha el larguísimo escenario (que emula una caverna y cuenta con una larga pasarela) para asegurar que desde el más remoto asiento todos sientan que disfrutan lo mismo gracias a los megamonitores. Por momentos, la ingeniería audiovisual alcanzaba calidades altísimas de videoclip, como con el mash up de Gatubela con Rompe donde la cámara viraba en 180 grados entre Karolina y las acrobacias de los coreógrafos.

Así se mantuvo el show, sudoroso, bailado (a ratos como el perreo dosmilero, a ratos tomados de la mano salseando o cumbiando como en salón clásico) y con una energía, sin exagerar, hidrofóbica ante el aguacero que a ratos arreciaba, especialmente durante la primera hora. Fueron 35 canciones divididas en siete actos, intercalados por divertidos visuales, testimonios de Karol y trends de TikTok que cubrían el tiempo de cambios de vestuario de la estrella colombiana.

Graciosa, sonriente, emotiva y sexy; así se mostró Karol G durante su espectáculo en el Estadio Nacional. Este sábado repetirá presentación frente a los ticos. (John Durán)

Llovieron miles de gotas y llovieron decenas de canciones, pasando por BBY Wow (donde subió, abrazó y bailó con seis asistentes, emotivísimo), Pinneapple, Sejodioto, El Makinon, Bandida entrenada (armó una laguna en el hemisferio central del estadio para bailarla y cantarla), Amargura, Tusa versión salsa…

“Los amo con toda mi alma”, dijo la Bichota en un momento íntimo. “Estaba con muchas ganas de volver a este país lleno de vidas de corazón; nunca pierdan la magia que tienen los costarricenses. Venir es una chimba y gracias por compartir conmigo. No sé cuándo nos volveremos a ver, pero supongo que ustedes van a estar aquí conmigo”, y los aplausos se replicaron en eco.

Luego en Tu perfume descendió a la planta baja y acercó su micrófono a los fans, quienes se veían nerviosísimos en pantalla: no hacía falta verlos de cuerpo completo para sentir que sus piernas temblaban al estar frente a su reina. Una fan le colocó una corona en esta pieza.

Sobrepasadas las dos horas y media de concierto, y con el cabello de Karol como recién salido de la ducha, la estrella avisó que la noche cerraba. La elección de las piezas finales pasó por Viajando por el mundo, Si antes te hubiera conocido, 200 Copas y Provenza.

La colombiana dio un recital coloso —con una última media hora irresistible a moverse hasta para el espectador más tieso— digno de la reputación que le persigue cada vez que viene.

Hasta el último minuto, Karol G mantuvo su energía, bailó sin reparos, contuvo su respiración intacta y su afinación completa. Inmune a la fatiga, sonriente… Encantadora.