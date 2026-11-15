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Roger Waters enfrenta su quinto divorcio a los 83 años

El líder de Pink Floyd presentó la demanda de separación de su esposa Kamilah Chavis tras cinco años de casados

Roger Waters
Roger Waters tiene 83 años y su actual esposa Kamilah Chavis, 48. Archivo
Jessica Rojas Ch.