Roger Waters enfrenta su quinto divorcio a los 83 años

El último matrimonio del músico británico Roger Waters le duró apenas cinco años. El artista, mítico líder de Pink Floyd, presentó la demanda de divorcio de su esposa Kamilah Chavis.

En el 2021, el bajista compartió emocionado las imágenes de la boda que lo unió a Chavis. “Estoy muy feliz. Por fin he encontrado a la definitiva”, compartió el músico en aquella ocasión, según una nota publicada por El Mundo.

Waters y Chavis mantuvieron una relación de 10 años; se casaron cuando tenían cinco años de estar juntos.

Roger Waters se casó con Kamilah Chavis, en Nueva York, en el 2021. Cuando dieron el 'sí acepto' tenían cinco años de relación. (Archivo)

Sobre la separación, la revista People afirmó que es un divorcio contencioso, lo que significa que una o varias cuestiones entre la pareja siguen sin resolverse, agregó El Mundo.

De concretarse, este sería el quinto divorcio de Waters, quien tiene 83 años (su aún esposa tiene 48). Antes, el británico estuvo casado con Judy Trim, su gran amor de la juventud, con quien mantuvo la relación entre 1969 y 1975.

En 1976, se casó con Carolyne Christie. Con ella tuvo dos hijos: Harry e India. Se separaron en 1992.

Un año después, en 1993, unió su vida a Priscilla Phillips y procrearon a su hijo Jack Fletcher. El amor entre ellos terminó en el 2001.

Para el 2004, según reseñó el medio español, se enamoró de Laurie Durning, con quien selló su amor en una ceremonia íntima en el 2012. El enlace se mantuvo hasta el 2015.