Los cantantes Ricardo Montaner, Camilo y los hermanos Mau y Ricky tienen un nuevo negocio en Costa Rica. Los artistas se convirtieron en socios de La Muzza, un restaurante costarricense especializado en pizzas de inspiración napolitana que se prepara para abrir su segundo establecimiento, según anunció la empresa en un comunicado de prensa este jueves 26 de noviembre.

El nuevo local estará ubicado en Terrazas Lindora, en Santa Ana, y tiene prevista su apertura para la primera semana de diciembre.

“La historia detrás de esta alianza se remonta a una visita de Mau y Ricky a la pequeña ventanita de Curridabat, después de la filmación de un videoclip. Más adelante, Ricardo Montaner y Camilo también tuvieron la oportunidad de probar sus pizzas, despertando así un interés que hoy se traduce en su incorporación como socios para impulsar el crecimiento y la expansión de la marca”, relata el texto.

Mau y Ricky (a los lados), hijos de Ricardo Montaner, fueron los primeros en descubrir la pizzería en Curridabat. (Cortesía)

Detrás del negocio está Braulio Segura, director audiovisual y fundador de La Muzza, quien desarrolló el concepto inspirado en las pizzas que conoció durante sus viajes por diferentes ciudades del mundo. Rafael Padilla también forma parte de la sociedad.

“Comenzamos con una ventanita porque queríamos concentrarnos en el producto y escuchar a nuestros clientes. Hoy, abrir un segundo restaurante y contar con socios internacionales demuestra que una marca costarricense puede comenzar de manera sencilla y aspirar a grandes cosas”, dijo Segura en el comunicado.

El restaurante se caracteriza por sus pizzas de inspiración napolitana, cuya masa pasa por un proceso de fermentación de aproximadamente 48 horas. Entre las favoritas de sus clientes están la de pepperoni, la margarita y los sanguchinis.

La relación de Segura con la familia Montaner se remonta a varios años atrás, ya que el productor tico ha trabajado mano a mano con Mau y Ricky en diversos proyectos, entre ellos la creación de contenido audiovisual en conciertos de los artistas, así como la producción del disco Hotel Caracas y del documental que filmaron los músicos.