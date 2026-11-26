El restaurante costarricense Conservatorium alcanzó el puesto 51 de The 50 Best Restaurants Latin America 2026, una distinción que marca su tercera aparición consecutiva en el listado gastronómico.

El establecimiento, ubicado en Ciudad Colón, figura en la lista extendida de los puestos 51 al 100, cuyos resultados comenzaron a anunciarse en noviembre. La clasificación representa un nuevo reconocimiento internacional para la propuesta culinaria que desarrollan los chefs Henry Quesada, Kid Mey Chan y Aldo Elizondo.

Conservatorium debutó en este ranking en 2024, cuando ocupó la posición 70. Un año después ascendió al puesto 53 y, en esta edición, logró avanzar dos escalones más hasta alcanzar el lugar 51.

Por ahora, únicamente se conocen los restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100. Los primeros 50 lugares de The 50 Best Restaurants Latin America 2026 se anunciarán el 1.° de diciembre, por lo que todavía existe expectativa sobre la posibilidad de que otro restaurante costarricense aparezca en la clasificación principal.

La propuesta de Conservatorium gira alrededor del concepto de “asador creativo”, una experiencia de cocina contemporánea en la que el fuego, la investigación de ingredientes y la creatividad tienen un papel central.

El restaurante fue fundado por los cocineros especializados, quienes desarrollan una propuesta que combina técnicas contemporáneas, maduración de carnes y exploración de productos para crear nuevas interpretaciones de sabores y texturas.

Uno de los pilares de ese trabajo es Conserva, su laboratorio de investigación y desarrollo (I+D), un espacio dedicado a experimentar con ingredientes, explorar materias primas poco convencionales y desarrollar preparaciones y técnicas desde cero.

Conservatorium cuenta con Conserva, un espacio de investigación y desarrollo donde experimentan con ingredientes y crean nuevas técnicas y productos. (Conservatorium)

Una nueva experiencia gastronómica

Como parte de esa apuesta por la investigación culinaria, Conservatorium prepara el lanzamiento de Anatomía, una experiencia de menú degustación que abrirá a finales de enero de 2027.

El proyecto tendrá lugar en su laboratorio de investigación y desarrollo y recibirá a un máximo de cuatro comensales por servicio.

Bajo el concepto El ingrediente bajo estudio, la experiencia propone explorar los componentes de cada producto, sus características, posibilidades y transformaciones, con el propósito de llevar a la mesa aspectos de los ingredientes que habitualmente pasan inadvertidos.