¿Quién es Daniel Marenco, el hombre detenido por supuestas amenazas al ministro de Cultura?

La detención ocurrió en una casa de habitación ubicada en Sabanilla de Montes de Oca, San José. La investigación está a cargo de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José y la Sección de Cibercrimen del OIJ.
Las pesquisas analizan mensajes enviados por correo electrónico y redes sociales desde marzo del 2026. Los textos bajo investigación involucran manifestaciones de enojo de Marenco contra el Ministerio, también mensajes enviados a la viceministra Sally Molina Villalobos y presuntas amenazas de muerte contra el ministro Jorge Rodríguez.
Aunque en este momento el nombre de Marenco sea noticia por un caso judicial, su historia como artista en el país se remonta a varias décadas atrás, cuando comenzó a destacar como bailarín profesional, carrera que lo llevó a trabajar en varios países.
¿Quién es Daniel Marenco?
El artista es hijo de los actores Álvaro Marenco y Roxana Campos, ya fallecidos, y hermano del presentador de televisión Ítalo Marenco y de la bailarina Valentina Marenco.
Como artista, Daniel ha desarrollado una trayectoria en la que confluyen la danza, la actuación, la música y hasta la producción audiovisual.
En el baile inició a los 17 años; su debut fue en el escenario del Teatro Nacional, según registros de este periódico.
En 1997 fue invitado por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, para participar en un ballet y desarrollar otros proyectos artísticos.
Para el 2003, Marenco trabajaba en Chile en la coreografía Desida, montaje desarrollado por la compañía Movimiento. En ese país también fue parte de un proyecto interdisciplinario de artes escénicas de la Universidad Mayor, en Santiago; ahí fue profesor de expresión corporal.
Reciente exposición de problemas personales
Las redes sociales, especialmente TikTok, han sido en tiempos recientes un escaparate para Marenco, pero más allá de su arte. En distintos videos ha expuesto temas personales que lo han afectado, entre ellos una dolorosa ruptura amorosa y hasta situaciones de salud.
En enero del 2026, volvió a responder públicamente a mensajes ofensivos que había recibido en redes sociales. En aquella ocasión, rechazó las expresiones que consideró homofóbicas dirigidas contra él y defendió su identidad.
Daniel Marenco ha destacado durante varias décadas con una robusta trayectoria como bailarín en Costa Rica