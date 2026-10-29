¿Quién es Daniel Marenco, el hombre detenido por supuestas amenazas al ministro de Cultura?

La mañana de este jueves 29 de octubre, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la casa del artista costarricense Daniel Marenco Campos, quien fue detenido como sospechoso de amenazar al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, y a otros funcionarios de esa cartera.

La detención ocurrió en una casa de habitación ubicada en Sabanilla de Montes de Oca, San José. La investigación está a cargo de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José y la Sección de Cibercrimen del OIJ.

Las pesquisas analizan mensajes enviados por correo electrónico y redes sociales desde marzo del 2026. Los textos bajo investigación involucran manifestaciones de enojo de Marenco contra el Ministerio, también mensajes enviados a la viceministra Sally Molina Villalobos y presuntas amenazas de muerte contra el ministro Jorge Rodríguez.

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