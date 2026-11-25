La contradicción entre las plataformas oficiales de Miss Universo, donde por medio de Instagram se celebra a Costa Rica como sede de la final del 2027 y a través de Facebook se desconoce el anuncio y se confirma a Vietnam, no es un simple error de comunicación, sino el reflejo público de una fractura corporativa entre Miss Universo del Este, liderado por Legacy Holding Group, S.A de C.V (MU East), y Miss Universo del Oeste (MU West), bajo el control de JKN Global Group y el empresario Nawat Itsaragrisil. Ambas entidades se reparten el control del certamen internacional.

El anuncio de Costa Rica como anfitrión para el próximo año se dio durante la gala de coronación que se realizó este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, donde se eligió como la nueva reina a Jennifer Barreto, representante boricua.

En Facebook, MU East reafirmó a Vietnam como anfitrión de la ceremonia del próximo año. En dicho pronunciamiento citó documentos contractuales y los antecedentes de la operación del concurso.

Por su parte, en Instagram MU West y también la organización de Miss Universo Costa Rica y el canal ¡OPA! sostienen que la actividad sigue en pie en suelo tico.

División del certamen bajo un acuerdo

La operación actual del certamen internacional se rige por un contrato denominado Master Hemisphere Agreement (Acuerdo Maestro del Hemisferio), el cual indica que el control de la gala anual se divide en dos brazos operativos identificados contractualmente como: MU East y MU West.

En lugar de producir el evento en conjunto cada año, ambas partes acordaron alternarse anualmente la organización del concurso mundial.

¿A quién le tocaba cada año?

Según detalla el comunicado de Legacy Holding Group, el calendario de rotación establecido en el contrato funciona de la siguiente manera:

Edición 75.ª (2026): Correspondió organizarla a MU West , entidad bajo cuya producción se realizó la gala final de este martes 24 de noviembre (en la que participó la costarricense Mariale Acosta).

Correspondió organizarla a , entidad bajo cuya producción se realizó la gala final de este martes 24 de noviembre (en la que participó la costarricense Mariale Acosta). Edición 76.ª (2027): Corresponde organizarla a MU East.

De acuerdo con los términos citados por MU East, la parte a la que le corresponde el turno anual asume el control principal sobre la planificación, el desarrollo, la producción y la ejecución del certamen, facultad que incluye el derecho exclusivo de seleccionar y anunciar el país anfitrión de esa edición.

Choque por la sede: ¿Costa Rica o Vietnam?

El conflicto estalló al cierre de la transmisión del martes, cuando la producción de la edición de 2026 (bajo control de MU West) anunció a Costa Rica como sede de la 76.ª edición en alianza con ¡OPA! Canal 38.

Sin embargo, MU East sostiene que MU West se extralimitó en sus funciones al anunciar un evento correspondiente a 2027.

Según la firma, MU East ya había ejercido su derecho contractual desde junio de 2026, fecha en la que designó oficialmente a Vietnam como país anfitrión de la 76.ª edición.

Un proceso de arbitraje en curso

El desacuerdo no comenzó la noche de la final. En su pronunciamiento difundido en Facebook, Legacy Holding Group reveló que desde setiembre de 2026 había enviado una notificación formal de incumplimiento contractual a MU West, la cual no recibió respuesta.

Ante la falta de acuerdo, MU East activó la vía legal e inició un proceso de arbitraje contra MU West ante Servicios de Arbitraje y Mediación Judicial, (JAMS, por sus siglas en inglés), una de las principales entidades privadas de resolución de disputas comerciales internacionales.

Además, advirtió que acudirá a los tribunales de Delaware, en Estados Unidos, para solicitar medidas cautelares con el objetivo de bloquear cualquier intento de organizar un certamen paralelo o competidor.

¿Qué implica esto para Costa Rica?

La disputa deja en el aire la viabilidad jurídica y comercial del evento anunciado en el país, pues plantea el riesgo de que coexistan dos convocatorias distintas bajo el nombre de Miss Universo para 2027.

En su comunicado, Legacy Holding Group dirigió una advertencia directa a gobiernos, autoridades turísticas, patrocinadores, televisoras y directores de franquicias nacionales: les pidió no dar por válida la designación de Costa Rica y verificar quién ostenta la autoridad contractual antes de firmar acuerdos o desembolsar dinero.

Por su parte, ¡OPA! Canal 38 celebró en sus redes sociales el anuncio como un hito histórico para la proyección turística y audiovisual del país, indicando que los detalles de fechas y recintos se comunicarán más adelante.

La Nación mantiene abierta una consulta por WhatsApp a Yessenia Ramírez, directora de Miss Universo Costa Rica, para conocer su postura ante el comunicado publicado en la cuenta de Facebook de Miss Universo y aclarar la situación; sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.