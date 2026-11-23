Cuando estaba pequeña, la artista costarricense Stephie Davis escuchaba el kryol en su casa. Sus padres lo hablaban entre ellos y su abuela también se comunicaba con esta lengua. Sin embargo, cuando sus papás se dirigían a ella y a sus hermanos, la historia era diferente: les hablaban en español.

La decisión no fue casual; se fundó en que los papás de la cantante no querían que sus hijos experimentaran la discriminación que ellos mismos habían sufrido antes, cuando el kryol (criollo) era descalificado como un “inglés mal hablado”, o porque no hablaban “bien” el español.

Así, Stephie creció escuchando una lengua que formaba parte de su hogar, comprendiendo buena parte de ella y recurriendo a sus palabras para comunicarse con su abuela, quien no hablaba del todo español, pero no llegó a aprenderla como su primera lengua.

La cantante costarricense Stephie Davis ha trabajado en la campaña de rescate del kryol limonense desde hace varios años. (Cortesía)

Años después, esa experiencia personal cobraría un significado distinto. La artista limonense comprendió que detrás de su historia familiar había una realidad compartida por muchas personas de su comunidad: una lengua que, durante generaciones, dejó de transmitirse no porque careciera de valor, sino porque hablarla podía convertirse en motivo de rechazo.

Eso lo terminó de comprender cuando en el 2024, durante un conversatorio sobre el kryol, Davis escuchó datos que la alarmaron. Los investigadores Jorge Lemus y René Zúñiga expusieron los resultados de una investigación sobre la vitalidad del idioma y advirtieron sobre el riesgo de que desaparezca en apenas dos o tres generaciones si no se fortalecen las acciones para preservarlo.

“Me alertó muchísimo escuchar que llegará un momento en el que nadie lo va a hablar y que va a ser como un mito”, explicó Davis sobre la preocupación que la llevó a idear toda una campaña de rescate que terminó en un documental que combina historia, rescate y orgullo.

Para ella, aquella advertencia la llevó a tomar acciones para, desde sus posibilidades, ayudar a evitar que Limón pierda una de las expresiones más profundas de su identidad.

“Limón sin su lengua no es Limón. No me imagino dejarles a las nuevas generaciones una provincia sin algo tan importante como su manera de hablar, de comunicarse”, reflexionó la intérprete.

De esa inquietud surgió Mi Langwij, Mi Aydentiti (Mi lengua, mi identidad), un proyecto concebido, producido y dirigido creativamente por Davis, quien encontró en la comunicación, el arte y las herramientas audiovisuales una manera de llamar la atención sobre el futuro del kryol.

Una lengua que cuenta quiénes somos

Para Davis, la importancia del kryol limonense trasciende la posibilidad de comunicarse. Es una expresión de la historia de un pueblo y una parte indispensable de la diversidad cultural costarricense.

“Los ticos nos pegamos con una piedra por el pecho y decimos que somos un país multicultural y pluricultural. Pero si esta lengua se pierde, estaríamos perdiendo parte de lo que es Costa Rica, porque también es un país multilingüista”, agregó.

La historia familiar de Davis permite comprender parte de las heridas que enfrenta el proceso de revitalización de la lengua. Durante mucho tiempo, el kryol fue señalado como broken english (inglés roto o incorrecto, supuestamente). Ese estigma provocó que algunas familias optaran por no transmitirlo a sus hijos.

La discriminación no pertenece únicamente al pasado; aún se lucha contra ella. Davis recordó el caso de una amiga enfermera que hablaba kryol con una compañera en el trabajo, pero que recibió una prohibición de hacerlo por parte de sus jefes debido a que otras personas se sentían excluidas de la conversación.

También ha encontrado resistencia dentro de la propia comunidad. Algunas personas consideran que los jóvenes deberían concentrarse en aprender inglés por las oportunidades laborales que ofrece, antes que dedicar tiempo al kryol. Con respecto a este tema, Davis reconoce la importancia de dominar otros idiomas, pues ella misma se ha visto beneficiada laboralmente por hablar inglés; sin embargo, considera que una lengua no debe excluir a la otra y que todas son importantes.

“Hablar kryol me da identidad. Una persona sin identidad no sabe para dónde ir, no sabe quién es”, afirmó.

Llamado de atención

La primera apuesta audiovisual de Mi Langwij, Mi Aydentiti llegó en el 2024, con una campaña desarrollada por Davis junto con el grupo FOCUS y el respaldo de la alcaldesa de Limón y la Municipalidad de Limón, además del apoyo de René Zúñiga como un aliado fundamental del proyecto. El reconocido artista limonense Mike Joseph aportó su talento a la canción oficial, una pieza musical concebida para acompañar el mensaje de sensibilización.

En el 2025, el proyecto presentó una segunda campaña que alcanzó más de 303.000 reproducciones en Instagram. La cifra evidenció el potencial de las plataformas digitales para acercar el tema a públicos más jóvenes y generar conversaciones sobre una lengua que necesita recuperar espacios en la vida cotidiana.

El proceso desembocó en el documental Limón Kryol: Language, Memory and Identity, estrenado el 30 de agosto de 2026 en la Casa de la Cultura de Limón, durante la celebración del Día del Criollo Limonense. Este visual está disponible en YouTube.

La producción reúne testimonios de distintas generaciones y profundiza en la historia, la memoria colectiva, la identidad afrodescendiente y los desafíos que enfrenta el idioma. También aborda los prejuicios que históricamente han rodeado su uso y la necesidad de recuperar la transmisión de la lengua dentro de las familias.

Para Davis, uno de los mayores aprendizajes de este trabajo ha sido comprobar que la conversación alrededor del kryol comienza a generar cambios. Después de las actividades de lanzamiento de las campañas, algunas personas se acercaron a contarle que habían tomado conciencia de que sus propios hijos no estaban aprendiendo criollo.

También ha recibido muestras de apoyo de artistas y personas influyentes de Limón, quienes han comenzado a utilizar sus redes sociales para compartir videos y mensajes en kryol, entre ellos Shell Dixon y MasterKey.

Stephie Davis y Mike Joseph trabajaron la identidad musical del proyecto de rescate del kryol limonense. (Cortesía)

Son gestos que pueden parecer pequeños, pero que para ella representan una señal de que el idioma está recuperando espacios y, sobre todo, de que existe voluntad de reivindicarlo.

La artista considera que una de las claves para acercar el idioma a las nuevas generaciones es conseguir que hablarlo sea motivo de orgullo y no de vergüenza.

Su deseo es que los niños y jóvenes incorporen el kryol a su cotidianidad, que lo escuchen, lo aprendan y lo utilicen sin sentir que deben esconderlo.

Orgullo por la voz propia

El camino ha sido largo y ha encontrado algunos obstáculos. Hay quienes consideran que el kryol no es importante; empero, Davis procura comprender de dónde nacen estas posturas y reconoce que muchas están relacionadas con experiencias de discriminación.

“Me impacta mucho porque me da mucho pesar. Sin embargo, no lo juzgo porque yo no viví la discriminación que ellos vivieron”, expresó.

Su trabajo busca precisamente romper con esa herencia de prejuicios sin desconocer el dolor que la originó. La intención no es enfrentar al kryol con el inglés ni señalar a quienes dejaron de transmitirlo, sino recordar que preservar una lengua también significa recuperar una parte de la historia que durante mucho tiempo se hizo sentir menos.

Con la mirada puesta en el 2027, Stephie ya trabaja en una nueva campaña audiovisual para dar continuidad a la iniciativa. Su propósito es ampliar el alcance del proyecto y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el idioma.

La supervivencia del kryol no depende únicamente de una campaña o un documental; también se gesta en los hogares, en las conversaciones familiares, en las escuelas y en la decisión de transmitir las palabras que alguna vez fueron escondidas.

El éxito, según la gestora de este esfuerzo, es que las futuras generaciones no tengan que conocer su lengua únicamente a través de una investigación o libros, sino que puedan escucharla y hablarla como parte natural de su vida.