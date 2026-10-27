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‘Caribe Sinfónico’, un disco que invita a escuchar las raíces afro de Costa Rica

La nueva producción, inspirada en los textos del escritor Quince Duncan, reúne a la Orquesta Sinfónica Nacional, coros y artistas de distintas generaciones para celebrar la herencia afrocostarricense e indígena

Caribe Sinfónico
El disco 'Caribe Sinfónico' está disponible en plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Spotify
Jessica Rojas Ch.

Una abuela amorosa le cuenta a su nieto las anécdotas que viven en sus recuerdos. Habla con amor y orgullo de la migración jamaiquina, la construcción del ferrocarril, el banano, el café, la espiritualidad, la infancia, los bailes de salón, el carnaval, el calipso y la herencia indígena. En la imaginación del niño, estos cuentos se escuchan con música y voces que narran uno a uno los relatos.

Eso es Caribe Sinfónico, el disco que produjo la Fundación SONAR para recordarnos que Costa Rica también se construyó desde el Caribe y sus herencias, tanto afros como indígenas.

El disco es la historia hecha canción. La producción reúne el lenguaje de la música sinfónica con el calipso, las voces de distintas generaciones y las composiciones literarias del escritor Quince Duncan.