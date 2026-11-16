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‘Por poco y duermo en la calle’: Cantante costarricense denuncia supuesta estafa tras asistir a los Latin Grammy

‘Perdí un Grammy, no pensaba que iba a perder mi dinero’, dijo el joven artista

Kendall Peña Latin Grammy
Kendall Peña fue nominado a mejor nuevo artista. LEON BENNETT
Fiorella Montoya