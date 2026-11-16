‘Por poco y duermo en la calle’: Cantante costarricense denuncia supuesta estafa tras asistir a los Latin Grammy

Durante su estadía en Las Vegas, donde se encuentra tras haber sido uno de los nominados en los Latin Grammy. el cantante costarricense Kendall Peña dio a conocer que fue víctima de una supuesta estafa de parte de una plataforma de alojamientos.

La noticia la dio a conocer mediante su cuenta de TikTok, donde explicó qué fue lo que sucedió.

“¿Pueden devolverme mi dinero? Me estafaron ayer uno de sus host (anfitriones) y ya he hablado con cuatro personas diferentes y ninguna me resuelve; por poco y duermo en la calle porque nunca resolvieron”, escribió en la publicación.

Además, agregó: “Perdí un Grammy, no pensaba que iba a perder mi dinero y una cama”.

A continuación el vídeo donde expuso su situación.