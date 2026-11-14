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El costarricense Kendall Peña agradeció en los Latin Grammy el sacrificio de su mamá y su tía para apoyar su carrera (video)

El artista tico conmovió con su presentación durante el ‘showcase’ de los nominados a mejor nuevo artista en los premios de la música latina

Kendall Peña Latin Grammy
El martes 10 de noviembre el costarricense Kendall Peña fue parte de un espectáculo previo a la entrega de los Latin Grammy 2026. LEON BENNETT
Jessica Rojas Ch.