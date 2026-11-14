El costarricense Kendall Peña agradeció en los Latin Grammy el sacrificio de su mamá y su tía para apoyar su carrera (video)

El cantautor costarricense Kendall Peña, quien fue nominado a mejor nuevo artista en la reciente entrega de los Latin Grammy, dedicó su emotiva presentación en los galardones a dos personas muy importantes de su vida: su mamá y su tía.

El tico fue parte del showcase de nuevos artistas que la Academia Latina de la Grabación ofreció como parte de la celebración de los galardones. La actividad fue el martes 10 de noviembre y Peña, oriundo de Desamparados, se presentó en el espectáculo interpretando primero la canción Mariposa tecknicolor, de Fito Páez; después cantó su tema original X lo que nunca fuimos.

Antes de su interpretación, Peña, visiblemente emocionado, expresó: “Hola, mami y tía. Las amo mucho y a todos; espero que disfruten”.

Previo a viajar a Las Vegas, donde se entregaron los galardones este jueves 12 de noviembre, el artista comentó en entrevista con La Nación que su mamá y su tía son figuras fundamentales en su carrera.

Así lució Kendall Peña en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. El costarricense estaba nominado a mejor nuevo artista. (AFP)

Mientras él perseguía el sueño de dedicarse al arte, su mamá y su tía se esforzaban para pagar una carrera universitaria, pero nunca impusieron sus deseos sobre los suyos.

Sobre su mamá, Kendall mencionó que en los momentos en que él mismo ha dudado sobre continuar haciendo música, ella lo ha impulsado. “Nunca hubo presión de nada. Ella va a estar orgullosa de mí, independientemente de los rumbos o caminos que tome. Lo importante para ella es que yo sea feliz”, dijo.

Peña competía en la categoría a mejor nuevo artista contra colegas jóvenes como Delilah, Fabián, Loulo Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Dora Sanches, Zeca Veloso y Aria Vega, quien al final obtuvo el gramófono.