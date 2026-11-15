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Planeta insólito

Cámara captó desde el interior el momento en que un edificio colapsó en Estados Unidos

El derrumbe dejó al menos ocho muertos y 19 heridos

Brooklyn
Una cámara captó el derrumbe desde el interior de una vivienda en Brooklyn. KYLE MAZZA

Fátima Jiménez y La Nación / Argentina / GDA