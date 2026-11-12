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Planeta insólito

Rescatan con vida a bebé de 11 meses que permaneció enterrado durante 24 horas en Estados Unidos

Los investigadores escucharon el llanto del bebé al excavar un montículo de tierra

Bebé en Estados Unidos
Koah Sharp, de 11 meses, fue rescatado con vida tras permanecer cerca de 24 horas enterrado en una transportadora. El principal sospechoso es su padre. Tomada de redes sociales
Fátima Jiménez