Rescatan con vida a bebé de 11 meses que permaneció enterrado durante 24 horas en Estados Unidos

Koah Sharp, de 11 meses, fue rescatado con vida tras permanecer cerca de 24 horas enterrado en una transportadora. El principal sospechoso es su padre. (Tomada de redes sociales/La Nación)

Un bebé de 11 meses, identificado como Koah Sharp, fue rescatado con vida el martes 10 de noviembre después de permanecer cerca de 24 horas enterrado dentro de una transportadora para perros en una zona boscosa de Carolina del Sur, Estados Unidos.

Su padre, Michael Comer, de 25 años, fue detenido y enfrenta cargos por intento de asesinato y otros delitos.

De acuerdo con las autoridades, la transportadora estaba cubierta con una toalla que ayudó a conservar una bolsa de aire y permitió al niño respirar mientras permanecía bajo tierra.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:30 p. m., tras un operativo en el que participaron cerca de 100 agentes. El equipo de búsqueda encontró al menor a unos 30 centímetros de profundidad y a unos 45 metros de la entrada al bosque, en las inmediaciones de la vivienda de su abuelo paterno.

El llanto permitió localizarlo

Según CNN, el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, explicó que los investigadores detectaron un montículo de tierra recién removida, cubierto con agujas de pino. Al inspeccionarlo y comenzar a excavar, escucharon el llanto del bebé.

“Y mientras la sondeaban, la despejaban y empezaban a cavar, se podía oír llorar al pequeño Koah”, relató Koon. “Así que, como se imaginarán, empezó la carrera. Todos se metieron ahí para intentar sacarlo”, agregó.

El niño estaba dentro de una transportadora de aproximadamente 60 por 60 centímetros. Según el reporte oficial, la toalla que la cubría contribuyó a mantener el espacio de aire que hizo posible su supervivencia.

Las autoridades estiman que Koah permaneció sepultado cerca de un día, durante el cual las temperaturas nocturnas descendieron hasta los cuatro grados Celsius. Tras el rescate, fue trasladado de urgencia a un centro médico local.

La Oficina del Sheriff informó que recibió el alta esa misma noche y quedó al cuidado de sus familiares.

Cerca de 100 agentes participaron en la búsqueda del bebé, localizado en una zona boscosa del condado de Lexington. (Tomada de redes sociales/La Nación )

La desaparición y la búsqueda

Los hechos comenzaron la mañana del lunes, cuando Comer acudió a la casa de su madre, Patricia Comer, quien cuidaba al bebé.

La mujer salió a realizar una diligencia y dejó al niño con su hijo mientras llegaba otra persona para relevarlo. Cuando esta llegó, ninguno de los dos estaba en la vivienda.

“Tuve el presentimiento de que algo no estaba bien”, declaró Patricia Comer a la cadena local WACH al explicar por qué llamó al servicio de emergencias 911.

El reporte dio paso a un operativo interinstitucional. Como parte de la búsqueda, los agentes inspeccionaron la casa del padre de Comer, situada cerca de la vivienda de la abuela del niño. Encontraron las puertas abiertas y algunas pertenencias del bebé, pero no había rastro de él ni de su padre, indicó Koon.

Durante la tarde del lunes, cámaras de videovigilancia captaron a Comer caminando solo. Esa noche, la Policía lo localizó en una construcción en Batesburg-Leesville y lo detuvo inicialmente por allanamiento y resistencia a la autoridad. El paradero del menor seguía sin conocerse.

La búsqueda continuó hasta el martes, cuando los agentes encontraron al bebé enterrado en el bosque.

Los cargos contra el padre

Tras el rescate, la Oficina del Sheriff informó que Comer enfrenta cargos por intento de asesinato, conducta ilícita hacia un menor, interferencia en la custodia y allanamiento con fines delictivos.

Las autoridades no han establecido el posible móvil. Koon señaló que recientemente hubo problemas entre el acusado y la madre del bebé, aunque no ofreció detalles.

De acuerdo con registros judiciales de Carolina del Sur, Comer se había declarado culpable a principios de este año en otro proceso por agresión y violencia doméstica.

El acusado permanece detenido a la espera de una audiencia de fianza programada para este jueves.