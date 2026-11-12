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Tragedia en Nueva York: colapso de edificio deja dos muertos y siete niños heridos en Brooklyn

El derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, dejó dos muertos y varios niños heridos. Conozca los dramáticos testimonios y las labores de rescate

Los equipos de emergencia atienden la situación tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026.
Los equipos de emergencia atienden la situación tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026. KENA BETANCUR
AFP