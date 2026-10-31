AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Periodista Natalia Álvarez enternece las redes al mostrar por primera vez a su hija (fotos)

La periodista de ESPN dijo estar ‘enamorada’ y muy agradecida con Dios por su pequeña Olivia

Natalia Álvarez mostró detalles de su bebé.
Natalia Álvarez mostró detalles de su bebé en redes sociales. Natalia Álvarez
Fiorella Montoya

La periodista deportiva de ESPN Natalia Álvarez publicó una serie de fotografías en sus redes sociales para presentar a su bebé, quien se convirtió en el centro de la atención familiar.

“Amor de mi vida. Enamorada de mi bebé y tan agradecida con Dios que siempre cumple los anhelos del corazón”, escribió la comunicadora costarricense junto a las imágenes.

En las fotografías compartidas, Álvarez mostró detalles de la pequeña, tales como sus manos y uno de sus pies. Asimismo, incluyó una imagen de las cobijas de la recién nacida bordadas con el nombre que eligieron para ella: Olivia.