Periodista Natalia Álvarez enternece las redes al mostrar por primera vez a su hija (fotos)

La periodista deportiva de ESPN Natalia Álvarez publicó una serie de fotografías en sus redes sociales para presentar a su bebé, quien se convirtió en el centro de la atención familiar.

“Amor de mi vida. Enamorada de mi bebé y tan agradecida con Dios que siempre cumple los anhelos del corazón”, escribió la comunicadora costarricense junto a las imágenes.

En las fotografías compartidas, Álvarez mostró detalles de la pequeña, tales como sus manos y uno de sus pies. Asimismo, incluyó una imagen de las cobijas de la recién nacida bordadas con el nombre que eligieron para ella: Olivia.

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