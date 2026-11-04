Percance celebra 20 años en concierto: el nostálgico regreso que unirá el pasado y el presente de la banda

A pocos días de reencontrarse en concierto con sus seguidores de Costa Rica, Esteban Ramírez y su banda Percance ya tienen todo listo para el concierto que conmemorará los 20 años de vida de la agrupación.

El espectáculo será este sábado 7 de noviembre en el CIC ANDE, en Belén, y contará con sorpresas e invitados especiales que se sumarán a la fiesta del aniversario.

Ramírez ha estado al frente de la producción del espectáculo desde México, donde reside, pero ya está en suelo costarricense para dar los últimos detalles al montaje y, tal como dijo, dejar por un momento el traje de productor y ponerse el de artista.

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