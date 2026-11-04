Percance celebra 20 años en concierto: el nostálgico regreso que unirá el pasado y el presente de la banda

A pocos días de reencontrarse en concierto con sus seguidores de Costa Rica, Esteban Ramírez y su banda Percance ya tienen todo listo para el concierto que conmemorará los 20 años de vida de la agrupación.
El espectáculo será este sábado 7 de noviembre en el CIC ANDE, en Belén, y contará con sorpresas e invitados especiales que se sumarán a la fiesta del aniversario.
Ramírez ha estado al frente de la producción del espectáculo desde México, donde reside, pero ya está en suelo costarricense para dar los últimos detalles al montaje y, tal como dijo, dejar por un momento el traje de productor y ponerse el de artista.
Desde hace un par de años, el músico y cantante se instaló en tierras aztecas y renovó la alineación de la banda; por eso, en el recital del fin de semana, vendrán esos nuevos artistas, y en algún momento del show subirán a escena los integrantes anteriores para armar una celebración por todo lo alto.
“Hay una magia en que nos volvamos a encontrar haciendo lo que más nos gusta y tocando las canciones que tanto queremos. Hay mucha emoción”, agregó el cantante.
Percance: 20 años y el cariño del público
Si hay algo que emociona a Ramírez, incluso más que volver a tocar en Costa Rica, es el cariño que ha recibido por parte de los seguidores de Percance en el país. Desde que anunció el espectáculo, sus seguidores han apoyado la iniciativa y cuentan las horas para disfrutar del recital.
En los últimos tiempos, desde la pandemia hasta su ida a México, Ramírez ha experimentado un soporte mucho más emocional. Eso se manifestó en la buena acogida que tiene el espectáculo, cuyas entradas ya casi están vendidas en su totalidad.
En el concierto habrá música de Percance, pero también tendrá la oportunidad de poder interpretar, por primera vez, canciones como Hierba buena y Mi viejo, que corresponden a su etapa en solitario.