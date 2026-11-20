Hace 13 años, Cristian Rojas Hidalgo y su amigo dominicano Huascar Aquino intentaban competir juntos en un programa de televisión. Por una razón u otra, nunca se pudo. Este año, por fin se dio, y por todo lo alto: triunfaron en un programa de la cadena Food Network.

Rojas, oriundo de Santa María de Dota y residente en Nueva Jersey, ganó su episodio de Bake Master Battle, transmitido este mes; convirtiéndose en el primer costarricense en ganar un programa de competencia de dicha cadena; considerada de las más importantes en esa temática en Estados Unidos y Canadá.

La temporada tiene ocho episodios. En cada uno compiten tres equipos de dos personas y, al final, el ganador se lleva un premio en efectivo. En 2022 Rojas había participado en Holiday Wars, otro programa navideño de la misma cadena, pero aquella vez no ganó.

Rojas ganó esta vez creando un queque que desafiaba la gravedad.

Su episodio tuvo dos partes. Primero, un minirreto de una hora y luego la prueba principal: crear, hornear y decorar en tres horas un queque que desafiara la gravedad, con una temática particular: lo que hacen los duendes navideños para celebrar cuando termina la temporada navideña.

“Mi idea fue hacer una fiesta en una pastelería adonde los duendes contrataron un muñeco de jengibre como DJ”, explicó.

Costarricense triunfa en programa de Food Network

En ambos retos apostaron por sabores latinos. Para el primero hicieron un tres leches con relleno de guayaba. Para el segundo, “nos inspiramos en el rompope tico para hacer un queque de rompope con relleno de pecanas y crema de dulce de leche con ron, con un lustre de canela”.

En conversación este viernes, aseguró que la competencia fue exigente, pues los otros equipos (dos canadienses y dos estadounidenses), tenían mucho talento.

La dupla quiso representar su cultura, algo que, dijo, cobraba especial importancia “como están las cosas en el país”.

Al final, los jueces los felicitaron por el trabajo, pero sobre todo por haberse arriesgado a llevar su cultura y su cocina al programa.

“Ganar fue un sueño hecho realidad, no solo por ser algo que habíamos esperado hacer por mucho tiempo, sino también porque estábamos representando nuestra cultura y era un gran peso, en mi caso, dejar el nombre de Costa Rica en alto”, añadió.

De lavaplatos a campeón

La historia de Rojas Hidalgo es un relato semejante al de la inmensa mayoría de inmigrantes en todo el planeta.

Salió con su familia a Estados Unidos a los 18 años, “como todos los inmigrantes, buscando un futuro mejor”. Sin saber inglés ni cocinar, empezó lavando platos en un restaurante y fue mejorando de empleo en empleo.

La pastelería siempre le gustó.

“Cuando descubrí que podía usar la pastelería como medio para crear arte comestible, me di cuenta de que era lo que realmente quería hacer por el resto de mi vida”, declaró.

Autodidacta en ese arte, la oportunidad de participar en Bake Master Battle le llegó gracias a su cuenta de Instagram: una compañía de casting le escribió porque había visto su trabajo en @cakewhisperednj y se interesaron.

“La verdad se siente bien que te reconozcan por tu trabajo y te ofrezcan ese tipo de oportunidades”, concedió satisfecho.

Fue entonces cuando llamó a su amigo para preguntarle si quería acompañarlo.

Rojas aprendió de forma autodidacta todos sus conocimientos sobre pastelería. Foto: cortesía

Para él, los concursos de Food Network “son como las Olimpiadas para los que nos dedicamos a la cocina y pastelería”. Por eso la victoria la saborea todavía más.

Hoy tiene su propio negocio de queques personalizados, solo por encargo. Aunque afirma que es una profesión sacrificada (los pasteleros trabajan cuando el resto disfruta), ni las largas jornadas a altas horas de la noche o laborar los fines de semana le quitan la ilusión.

“Es una reafirmación de que estoy en el lugar correcto y que tomé la decisión correcta al seguir la pastelería como carrera”, dijo el costarricense.