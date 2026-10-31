Padre Mix rompe el silencio sobre sus dos matrimonios y las heridas de la infancia que marcaron su vida sentimental

El locutor Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, habló abiertamente sobre sus dos matrimonios y las decisiones que marcaron su vida sentimental durante una conversación con la periodista Lizeth Castro en su pódcast Desde el alma, donde reflexionó sobre sus experiencias personales, reconoció errores y explicó por qué aprendió a dejar de buscar culpables.

Cuando Castro le preguntó por sus dos matrimonios, Zamora aseguró que con el paso del tiempo comprendió que debía asumir su responsabilidad en las decisiones que tomó, aunque los resultados no fueran los que esperaba.

“Yo asumo las cuotas de responsabilidad y compromiso mío. Nuestro trabajo, vos bien lo sabés, es muy demandante y muchas veces es una oportunidad que no podés perder. Pero entendí que o pierdo la oportunidad y rescato mi vida, o aprovecho la oportunidad mía de vivir, aunque las oportunidades esperen”, expresó.

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