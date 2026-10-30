Padre Mix recuerda dolorosa muerte de su hermano: ‘No puedo explicarles, fue indescriptible’’

El locutor y humorista Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida: el asesinato de su hermano Daniel, ocurrido hace 16 años durante un asalto.

El comunicador abrió su corazón durante una entrevista en el pódcast Desde el alma, de Lizeth Castro, donde relató cómo ocurrió el ataque, la noticia que recibió en el Hospital México y la difícil decisión que enfrentó después de la muerte de su familiar.

Según contó, Daniel regresaba de jugar fútbol con un amigo cuando tres hombres interceptaron el taxi en el que viajaban. En medio del asalto, su hermano intentó recuperar sus documentos, pero uno de los sujetos se devolvió y lo apuñaló siete veces, provocándole heridas en un pulmón.

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