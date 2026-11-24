El influencer brasileño Gabriel Augusto Mateus Félix, conocido en redes sociales como Gabriel Félix, falleció el jueves 19 de noviembre en Campinas, en el estado de São Paulo. El joven, de 29 años, sufrió una descompensación repentina mientras disputaba un partido de fútbol recreativo con un grupo de amigos.

El deceso fue dado a conocer públicamente por su pareja sentimental, la también influencer Isabelle Abreu —identificada en el entorno digital como Xsbel—, quien recurrió a su perfil oficial de Instagram para despedirse del padre de su hija, Amelie, y compartir su dolor con sus seguidores.

El influencer Gabriel Félix, de 29 años, falleció tras descomponerse mientras jugaba fútbol con amigos en Campinas, São Paulo. (Gabriel Felix/Tomada de redes)

En la publicación, Abreu dedicó unas extensas palabras al creador de contenido: “Descansa en paz, mi amor. Prometo amarte hasta mi último suspiro, prometo cuidar de Amelie y haré todo lo posible por estar aquí, ver a nuestra hija bien y verla crecer. Ella conocerá nuestro amor y sabrá cuánto la amó su padre, más que a cualquier otra cosa en esta vida. Tu despedida fue hermosa; eres tan amado, Gabriel. Tu legado continuará a través de nosotros. Siempre dijiste que nuestro amor podía superar cualquier cosa, y ahora ha trascendido los cielos. Te esperaré”.

A lo largo de su mensaje, la creadora de contenido enfatizó el compromiso de mantener vivo el recuerdo de Félix en la crianza de la menor y rememoró los momentos compartidos como pareja antes de este desenlace: “Prometo, Gabriel, hacer que nuestra hija te recuerde todos los días; prometo contarle que fuiste el mejor padre que pudo haber tenido; prometo leerle todas las cartas que escribimos juntos”.

Isabelle Abreu concluyó su despedida en la red social haciendo referencia a la jornada en la que le dieron el último adiós y al vínculo que los une a través de su pequeña.

“Hoy, mi amor, el pronóstico indicaba granizo, pero tú nos regalaste sol. El día de hoy fue como aquel en el que nos conocimos, como el día en que me pediste matrimonio. Nuestra hija nos unió en matrimonio, y tú vivirás a través de nosotros. Cada vez que mire a Amelie, le daré gracias a Dios porque esos ojitos suyos —tan oscuros y brillantes— resultaron ser los más hermosos que he conocido. Te amo, te amo, Gabriel; te amo hasta que Jesús regrese”.