La muerte de Melissa Medina, influencer y empresaria dominicana de apenas 22 años, ha causado conmoción en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, la joven perdió la vida durante la madrugada del martes 17 de noviembre en Santo Domingo, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba en un apartamento acompañada de otras dos personas.

El fallecimiento de la influencer ocurrió días antes de recibir un reconocimiento especial en los Premios Magna 2026, los cuales se celebraron el 19 de noviembre.

De acuerdo con información difundida por medios, Medina comenzó a sentirse mal de manera repentina. Ante la emergencia, fue trasladada a un hospital cercano; sin embargo, llegó sin signos vitales.

El caso ya se encuentra bajo investigación. Las dos personas que estaban con ella en el inmueble, una mujer de nacionalidad venezolana y un hombre, fueron entrevistadas por las autoridades, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer las circunstancias de las horas previas a su muerte.

No obstante, hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su muerte.

Melissa Medina, influencer y empresaria dominicana de 22 años, falleció en Santo Domingo en circunstancias que aún se investigan. (Melissa Medina/Melissa Medina)

¿Quién era Melissa Medina y a qué se dedicaba?

Más allá de su faceta como influencer, Melissa había construido una trayectoria empresarial vinculada principalmente con la industria de la belleza.

La joven estudió Cosmetología en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, en República Dominicana.

En 2019, cuando tenía apenas 15 años, fundó Melissa Studio, un negocio especializado en el cuidado, diseño y decoración de uñas. Con el paso del tiempo, amplió su propuesta con Press On by Melissa Studio, una línea de uñas postizas.

Su emprendimiento consiguió abrirse espacio en la industria de la moda dominicana. De hecho, su marca de uñas press on participó como patrocinadora oficial de Fashion Week 2026 en República Dominicana, uno de los eventos vinculados con el diseño y las tendencias en el país.

Pero sus actividades comerciales no se limitaron al mundo de la belleza. Medina también incursionó en el sector de mensajería y paquetería mediante Priority Courier, ubicada sobre la avenida Rómulo Betancourt, en Santo Domingo.

En redes sociales, Melissa mantenía una comunidad de miles de seguidores en Instagram, donde mostraba parte de su vida cotidiana, experiencias personales y el crecimiento de sus negocios.

Sus publicaciones también funcionaban como una ventana para dar visibilidad a sus proyectos comerciales, especialmente los relacionados con el cuidado de las uñas y la belleza.