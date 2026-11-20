El creador de contenido costarricense Corney compartió emocionado con sus miles de seguidores que adquirió un carro nuevo de agencia.

En una publicación en sus redes sociales, el influencer mostró el vehículo tipo pick-up que retiró de e la agencia este jueves 19 de noviembre.

En la develación del carro apareció una señora muy amable, quien entabló conversación con Corney sobre el vehículo nuevo. “Vieras el brete que tuve que hacer durante cuatro años”, manifestó el creador de contenido, quien, fiel a su estilo divertido y desenfadado, invitó a la señora a subirse al carro.

“A punta de trabajo”, dijo Corney sobre la adquisición.

Vea a continuación el video: