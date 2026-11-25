A pocas horas de conocer a la nueva Miss Universo 2026, la organización del certamen se despidió de su actual reina, la mexicana Fátima Bosch, mediante la publicación de un emotivo video en sus plataformas digitales.

La pieza audiovisual marca el cierre simbólico de su año de reinado y presenta un encuentro íntimo entre la joven que aspiraba al título universal y la mujer en la que se transformó tras asumir la corona en noviembre de 2025.

En el cierre del clip, la soberana reflexionó sobre su trabajo y el regreso a la vida fuera del protocolo oficial del concurso: “Creo que la corona está lista para escribir su propia historia y yo sin duda estoy lista para seguir escribiendo la mía. ¿Y tú? ¿Estás lista para volver a ser simplemente Fátima?”.

Con este mensaje, la modelo mexicana pone punto final a un periodo marcado por su presencia en actividades internacionales y campañas ligadas a la organización, tras haberse coronado en la edición celebrada en Tailandia.

Bosch entregará esta noche el título universal a su sucesora al finalizar la gala, en la que compite la representante costarricense Mariale Acosta junto a delegadas de todo el mundo.