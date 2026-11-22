Las representantes de Centroamérica destacaron con llamativas propuestas durante el desfile de traje nacional de Miss Universo 2026, una pasarela en la que cada candidata tuvo la oportunidad de mostrar elementos de la naturaleza, la cultura y la identidad de su país.
Mariale Acosta, de Costa Rica lució el vestido bautizado Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados), una creación inspirada en la biodiversidad costarricense.
También llamó la atención Gabriela González del Valle, de Panamá, con Diosa Panamá: El Oro Verde, una propuesta que resaltó la riqueza de sus bosques y fauna. Por su parte, Luisa Paola Pineda representó a Honduras con un diseño del creador Franklin López.
Las otras candidatas de la región también llevaron propuestas que reflejaron elementos de sus naciones en el escenario del certamen.
A continuación, vea los trajes nacionales que lucieron las siete centroamericanas en Miss Universo 2026: