Las representantes de Centroamérica destacaron con llamativas propuestas durante el desfile de traje nacional de Miss Universo 2026, una pasarela en la que cada candidata tuvo la oportunidad de mostrar elementos de la naturaleza, la cultura y la identidad de su país.

Mariale Acosta, de Costa Rica lució el vestido bautizado Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados), una creación inspirada en la biodiversidad costarricense.

También llamó la atención Gabriela González del Valle, de Panamá, con Diosa Panamá: El Oro Verde, una propuesta que resaltó la riqueza de sus bosques y fauna. Por su parte, Luisa Paola Pineda representó a Honduras con un diseño del creador Franklin López.

Las otras candidatas de la región también llevaron propuestas que reflejaron elementos de sus naciones en el escenario del certamen.

A continuación, vea los trajes nacionales que lucieron las siete centroamericanas en Miss Universo 2026:

El traje típico de Mariale Acosta combina tonos verdes y dorados, bordados y cristales para representar la biodiversidad del país. (Miss Universo Costa Rica/Cortesía)

María Adelina Castillo, Miss Universo Guatemala. (Instagram Miss Universo /Instagram Miss Universo)

Gabriela González del Valle, Miss Universo Panamá. (Instagram Miss Universo /Instagram Miss Universo)

Jasmine Blandford, Miss Universo Nicaragua. (Instagram Miss Universo /Instagram Miss Universo)

Caleigh-Rose West, Miss Universo Belice. (Instagram Miss Universo /Instagram Miss Universo)

Luisa Paola Pineda, Miss Universo Honduras. (Instagram Miss Universo /Instagram Miss Universo)