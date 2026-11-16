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Viva

‘Mira quién baila’ anuncia inesperado regreso de Michael Rubí a la pista de baile: esta será su pareja

El bailarín es el actual campeón del formato

Michael Rubí
Michael Rubí ganó la segunda temporada de 'Mira quién baila' junto a Mariana Uriarte. Instagram

Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.