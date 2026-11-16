‘Mira quién baila’ anuncia inesperado regreso de Michael Rubí a la pista de baile: esta será su pareja

El bailarín costarricense Michael Rubí regresará a la pista de Mira quién baila en su tercera temporada para sustituir al coreógrafo Javier Acuña, quien abandonó el concurso televisivo este domingo 15 de noviembre debido a una lesión en su hombro derecho.

La noticia se dio a conocer durante la transmisión en vivo del espacio de Teletica, en la que se explicó que Acuña, quien formaba pareja con la creadora de contenido Karla Quesada, deberá retirarse de la competencia por recomendación médica.

El coreógrafo sufrió un golpe en su hombro derecho durante uno de los ensayos. Tras someterse a una resonancia magnética, recibió el diagnóstico de una ruptura en los músculos del manguito rotador, condición que le impide realizar cargadas y otros esfuerzos físicos.

Tras su salida, la producción anunció que Michael Rubí ocupará su lugar y volverá a competir en la pista de baile, esta vez junto a Karla Quesada.

Michael Rubí ya bailó junto a su pareja de baile, Karla Quesada. (Teletica/Cortesía)

El regreso del bailarín representa una nueva oportunidad para reencontrarse con la audiencia costarricense tras sus anteriores participaciones en la televisión nacional.

De hecho, Rubí conoce bien el formato, pues en la edición anterior se coronó ganador de Mira quién baila junto a la modelo y creadora de contenido Mariana Uriarte.

Actualmente, el bailarín reside en México, donde trabaja junto a la cantante Gloria Trevi.

La salida de Javier Acuña es la segunda que se registra en esta temporada de Mira quién baila por motivos de salud. Al inicio del concurso, la presentadora Natalia Monge también tuvo que retirarse luego de sufrir una fractura desplazada de la décima costilla.