Pareja de Michael Rubí reveló un secreto del bailarín (video)

El conocido bailarín Michael Rubí sorprendió a sus seguidores con un nuevo talento este sábado 31 de octubre. Aunque sus habilidades sobre el escenario son de sobra conocidas, mantenía un secreto bien guardado.
Ni siquiera fue el propio artista quien lo reveló; el encargado fue su novio, Jonathan Aparicio, quien publicó un video de Rubí cantando en un evento social.
“Aparte de ser el mejor bailarín, canta increíble. Te amo”, escribió en el video mientras el costarricense interpretaba A medio vivir, del artista Ricky Martin.
Rubí cantó varios temas en el lugar y se llevó los aplausos de los presentes en un breve paso por Costa Rica, pues reside en México, donde trabaja como bailarín de la cantante Gloria Trevi.
En Costa Rica, Rubí ha ganado el cariño del público y el reconocimiento de la audiencia luego de haber participado en varios formatos televisivos como Mira quién baila, el cual ganó el año anterior junto a Mariana Uriarte.
Michael Rubí sorprendió con talento que pocos conocían: así se lució fuera de las pistas de baile