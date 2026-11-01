Pareja de Michael Rubí reveló un secreto del bailarín (video)

El conocido bailarín Michael Rubí sorprendió a sus seguidores con un nuevo talento este sábado 31 de octubre. Aunque sus habilidades sobre el escenario son de sobra conocidas, mantenía un secreto bien guardado.

Ni siquiera fue el propio artista quien lo reveló; el encargado fue su novio, Jonathan Aparicio, quien publicó un video de Rubí cantando en un evento social.

“Aparte de ser el mejor bailarín, canta increíble. Te amo”, escribió en el video mientras el costarricense interpretaba A medio vivir, del artista Ricky Martin.

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