AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Pareja de Michael Rubí reveló un secreto del bailarín (video)

Un video en redes sociales expuso una faceta poco conocida del artista costarricense

Michael Rubí, bailarín de Gloria Trevi
El costarricense Michael Rubí se desempeña como bailarín de Gloria Trevi. redes
Fiorella Montoya

El conocido bailarín Michael Rubí sorprendió a sus seguidores con un nuevo talento este sábado 31 de octubre. Aunque sus habilidades sobre el escenario son de sobra conocidas, mantenía un secreto bien guardado.

Ni siquiera fue el propio artista quien lo reveló; el encargado fue su novio, Jonathan Aparicio, quien publicó un video de Rubí cantando en un evento social.

“Aparte de ser el mejor bailarín, canta increíble. Te amo”, escribió en el video mientras el costarricense interpretaba A medio vivir, del artista Ricky Martin.