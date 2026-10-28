AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

La inesperada pregunta de Édgar Silva a Michael Rubí en ‘Mira quién baila’: ¿regresará a Teletica?

El conocido bailarín fue el ganador de la pasada temporada del formato televisivo

Michael Rubí
Michael Rubí bailó este domingo como invitado en 'Mira quién baila' junto a Mariana Uriarte. Teletica y LN
Fiorella Montoya

El conocido bailarín costarricense Michael Rubí estuvo como invitado el pasado domingo en el programa Mira quién baila, del cual resultó campeón hace un año. En la gala, no solo deslumbró en la pista, sino que se sometió a una sorpresiva pregunta de Édgar Silva, luego de su presentación con Mariana Uriarte.

Luego de su intenso baile, Silva le dijo: “Te hemos extrañado, Michael; ¿vas a volver la siguiente temporada?”.

A lo que Rubí contestó con una sonrisa en su rostro: “Vamos a ver, Dios primero que sí, ¿por qué no?”, frase que despertó la emoción entre gritos y aplausos del público presente en el estudio.