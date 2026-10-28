La inesperada pregunta de Édgar Silva a Michael Rubí en ‘Mira quién baila’: ¿regresará a Teletica?

El conocido bailarín costarricense Michael Rubí estuvo como invitado el pasado domingo en el programa Mira quién baila, del cual resultó campeón hace un año. En la gala, no solo deslumbró en la pista, sino que se sometió a una sorpresiva pregunta de Édgar Silva, luego de su presentación con Mariana Uriarte.

Luego de su intenso baile, Silva le dijo: “Te hemos extrañado, Michael; ¿vas a volver la siguiente temporada?”.

A lo que Rubí contestó con una sonrisa en su rostro: “Vamos a ver, Dios primero que sí, ¿por qué no?”, frase que despertó la emoción entre gritos y aplausos del público presente en el estudio.

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