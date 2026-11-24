Parque Viva no fue la única parada de Milo J durante su visita a Costa Rica. Tras el concierto que ofreció el 22 de noviembre, el cantante se trasladó a playa Mantas en Puntarenas, donde pasó tiempo con amigos y miembros de su equipo.

El músico dedicó parte de su estadía a descansar en este sector costero. Entre la compañía de su grupo, también saludó a varios seguidores que estaban en el lugar.

Quienes lo reconocieron pudieron acercarse y posar con él para fotografías. Las redes sociales recogieron parte de esos encuentros, que mostraron otra faceta de su paso por el país, esta vez fuera del escenario.

El viaje se produjo en el marco del primer concierto del argentino en territorio costarricense. El domingo 22 de noviembre, ,iles de asistentes llegaron a Parque Viva para escucharlo como parte de la gira La vida era más corta.

Luego de esa presentación, Camilo Joaquín Villarruel —nombre real del intérprete— expresó su agradecimiento por la respuesta del público y manifestó su interés en volver a cantar en Costa Rica.