Una miríada de muchachos que se parecen al que está en el escenario gritan al unísono que tienen unos tatuajes bajo la piel y que no logran cicatrizar. Se empujan para acercarse a Milo J, quien canta con una voz grave poco usual para alguien de su edad.

Este artista, aunque recién dejó de ser adolescente, se muestra traicionado, dolido, a través de sus letras. Con ello comulga el público, “unido por todo lo que vive y por todo lo que muere”, como dicen las pantallas a su alrededor.

Entre agacharse, mover la cintura y aplaudirle al cielo, Milo J da rienda suelta al teclado, la batería y las guitarras a sus espaldas en su primer concierto en Costa Rica, como parte de su gira La vida era más corta, homónima de su último disco.

El argentino interpreta Solidifican12 y se compara con el sol y con la luna; una oda representativa de su proyecto musical. Se le ve suelto y contento, dando brinquitos de un lado a otro, mientras anima a que los ticos afirmen que “ser feliz es un momento y no un modo de vivir, ni tampoco el significado de existir”.

Entonces recoge dos banderas de Costa Rica, lanzadas a sus pies, y deja que el público vitoree antes de que le interrumpa la voz de Charly García, quien proclama que “hay que eliminar el autotune”. Así suena 3 pecados después, uno de los temas que, aunque paradójico, más lo acercan a lo urbano por su fúrico y entrecortado rapeo.

Pausa por un segundo, para hacer el ademán de alguien que quiere más, en búsqueda de que se acerquen a él.

“No saben las ganas que tenía de venir acá”, dice el cantautor. “Desde que salí del aeropuerto (...) sentí su amor y eso no pasa en todo lado. De verdad, muchísimas gracias”.

Milo J trajo a Costa Rica su gira 'La vida era más corta'. (cre/Lilly Arce)

Y como la versatilidad es una de las consignas de Camilo Joaquín, quien se apoda artísticamente Milo J, no tiene problema en demostrarlo con “un poquito de argentinidad”.

Es una mezcla que, de primeras, parece estar hecha de ingredientes heterogéneos. Pero como en una receta exótica, sazona el bolero con lo experimental y remata con letras introspectivas que dejan pensando sobre la muerte, el amor y las cicatrices del vivir.

Del R&B pasa al folclore argentino, revitalizado a su estilo, con un bongó que introduce la voz de Soledad cantando Lucía. Ordena que los ticos giren sus banderas hacia el aire, con un fondo de animaciones oscuras que proyectan su imagen atravesada por rojos y naranjas, y sostiene la energía con Ama de mi sol.

Quizás esa singularidad es su mayor gracia, que le concedió un Parque Viva a reventar (con boletos disponibles solo en gramilla); una que ha estado cultivando desde hace un lustro, cuando se hizo popular en TikTok.

A sus 20 años, Milo J convocó a miles de costarricenses en Costa Rica durante su primer concierto en el país. (cre/Lilly Arce)

Milo J, indómito y romántico

Con su cabello corto y una barba apenas presente, Milo J evoca una sobriedad poco vinculada a un veinteañero. Parte de ello puede venir de sus tintes románticos, que deja notar al tocar A vos: “Nena, te envidia el sol, porque brillas como él. Planetas a tu alrededor”.

Cuesta escucharlo, y no es culpa de la acústica del recinto, sino de los miles de espectadores que llevan horas lidiando con el bochorno de La Guácima, agravado por rozar con cuerpos ajenos.

Pero la incomodidad es efímera si se compara con verlo vulnerable, lanzando besos a la audiencia que canta a capela el estribillo de Niño. Una luz cenital recorta su silueta, al tiempo que cada nota de este tema, que narra cómo un padre fallecido se despide de su hijo, se hace íntima, casi solemne.

Entonces la atmósfera del anfiteatro Imperial muta, una vez más. Y al igual que saludó a Paula Prieto antes de tocar MmmM, y a Akrilla antes de Llora llora, manda su afecto a Trueno antes de tocar Gil. La ausencia del rapero pesa, pero sus fanáticos la cubren con soltura.

Después pregunta cómo la están pasando, con cierta ironía, porque él mismo reconoce que están respondiendo a todas las canciones, y cede el protagonismo a las guitarras de Recordé.

“Tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá”, entona.

Lo propio se repite con Cuestiones y Cuando el agua hirviendo, que obligan a hacer autocrítica: “Ahora estoy sintiendo ese malestar, de querer ser alguien que ya no está. Justo ahí es el cuándo de mi porqué y ese es el porqué de mi soledad”.

La propuesta musical de Milo J mezcla folclore argentino con beats electrónicos. (cre/Lilly Arce)

De nuevo le cambia el tono a la velada e interpreta M.A.I, pieza en la que revive sus amores fallidos de cuando era adolescente. Toma asiento y sonríe, para seguir probando que está lejos de los estereotipos en los que más de un crítico dogmático intenta contenerlo.

Con un ambiente más sombrío, sigue el show con Una bala y Peñas de antaño, que anteceden al corazón del concierto: La vida era más corta.

“Cuando me conociste dijiste querer matarte, porque no se ama al diablo”, le canta a uno de sus amores. “Pensaste que la vida era más corta, como para cumplir tu promesa de amarnos para siempre”.

Luego pide al público que sus linternas actúen como luciérnagas y, apoyado en colaboración con Silvio Rodríguez, narra la pérdida de su abuela.

No se detiene en el duelo porque Mercedes Sosa, la honda voz de América Latina, regresa a Costa Rica con Jangadero, una grabación inédita que reposaba en las gavetas hasta que Milo J la desempolvó. Al menos por un rato, la trae de vuelta.

Y para seguir bailando un poco más, toca Milagrosa. Pausa un poco, y escucha a los costarricenses que insisten con “oé, oé, oé”, y luego toca su sesión con Bzrp que lo catapultó a la fama.

“No hago trap y soy más trap que el trap. Tengo el aval del crack, me dicen crack”, canta en el cierre de su espectáculo en Costa Rica.

Esta semana hizo lo mismo en Guatemala y El Salvador, y meses antes en México, Chile, Paraguay y su patria albiceleste. Y en cada lugar, ha encontrado eco en una generación que no tiene miedo de desnudar sus heridas al echar mano de la música.