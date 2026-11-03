‘Me hicieron sentir como una esclava’: la dura acusación de Britney Spears sobre su hermana y su exesposo

Britney Spears volvió a generar polémica con un mensaje en redes sociales en el que lanzó fuertes acusaciones contra su hermana, Jamie Lynn Spears, y su exesposo, Kevin Federline.

La cantante recordó situaciones que, según afirmó, vivió durante la pandemia de covid-19 y que la hicieron sentirse maltratada.

La intérprete de Toxic aseguró que su hermana le impidió cargar a su sobrina Ivy durante las visitas que realizó a Luisiana, pese a que permanecía hasta dos semanas en cada viaje.

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