‘Me hicieron sentir como una esclava’: la dura acusación de Britney Spears sobre su hermana y su exesposo

La intérprete de Toxic aseguró que su hermana le impidió cargar a su sobrina Ivy durante las visitas que realizó a Luisiana, pese a que permanecía hasta dos semanas en cada viaje.
“¡Jamie Lynn nunca me dejó cargar a Ivy ni una sola vez cuando la visitaba en Luisiana durante la pandemia, en viajes de dos semanas! ¡Y Kevin no me dejaba usar el baño cuando iba a recoger a mis hijos a su casa!”, escribió.
La artista agregó que esas experiencias la hicieron sentirse mal.
“¡Me hicieron sentir como una esclava y ocultaban muchas cosas que hacían a mis espaldas, cuando lo único que yo hice fue trabajar para mi papá!”, expresó.
Britney cerró su publicación con una frase que llamó la atención: “¡Encontraré una nueva familia!”. Sin embargo, no explicó a qué se refería.