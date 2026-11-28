El reconocido DJ y productor neerlandés Martin Garrix celebró su debut en escenarios costarricenses con un emotivo mensaje dirigido a los fanáticos que llenaron el recinto la noche de este viernes 27 de noviembre en Parque Viva.

A través de sus historias de Instagram, el artista europeo compartió una selfie desde su consola con el público multitudinario a sus espaldas y agradeció la energía recibida durante su espectáculo.

“¡Pura vida! Gracias, Costa Rica, por hacer que mi primer show aquí sea tan especial”, escribió Garrix frente a banderas tricolor y sus fans costarricenses.

El DJ Martin Garrix agradeció al público con un '¡Pura vida!' tras realizar su primer concierto en Costa Rica. (instagram/redes sociales)

Peculiar experiencia

Por otra parte, el artista internacional vivió una peculiar experiencia, pues debido a la presa provocada por un accidente en la Ruta 27 que dejó un fallecido, la vía quedó completamente cerrada y debió trasladarse en motocicleta con escolta para poder llegar al recinto a tiempo.